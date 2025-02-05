一枚硬幣內蘊含的虔敬之心，成了禧年的象徵物

梵蒂岡宗座圖書館錢幣部的2025禧年活動讓中世紀朝聖活動最真實的意義重現於世。一枚15世紀的小錢幣獲選為2025禧年的主角。

（梵蒂岡新聞網）一枚毫無價值的12毫米合金硬幣在梵蒂岡宗座圖書館兩千枚館藏硬幣中獲選，以慶祝2025禧年。它與信仰的理念相連結，呈現出中世紀朝聖者細膩的內心。

聖容

這一小枚硬幣是由尼各老五世教宗在位期間的羅馬製幣局在1450年禧年的機會上發行的。錢幣的一面是一對交叉的鑰匙並載明「尼各老五世教宗」（NI PP V, Nicolaus Pontifex Pontificum Quintus），另一面則是聖容，或者是「聖婦物洛尼加的面巾」。

這讓人感受到中世紀的朝聖者渴望從歐洲各地前來聖伯多祿和聖保祿宗徒墓地敬禮的心情。事實上，聖容使人聯想到「聖婦物洛尼加的面巾」這件意義深遠的聖髑，它保存在梵蒂岡聖伯多祿大殿裡，為朝聖活動而言是極為重要的一件文物。

庇護十二世的挖掘工程

對宗座圖書館錢幣部來說，聖伯多祿大殿中央祭台下方的考古挖掘工程貢獻良多。那次工程在庇護十二世教宗的授意下於1940年至1949年進行，出土文物包括獲承認的聖伯多祿墓地。梵蒂岡宗座圖書館錢幣部收藏的硬幣正是在聖伯多祿宗徒的墓地附近找到的，它們證明了歐洲各地的朝聖者對「宗徒之長」的敬愛之心。

新的目錄即將問世

這大約兩千枚硬幣被列入名為「聖伯多祿之墓」的藏品當中，其目錄於1951年發表。然而，在2025年內，藉著宗教事業局的支持，以及多名意大利和外國學者的合作，圖書館錢幣部終於能發行新的科研目錄。

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