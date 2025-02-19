帕羅林：所有人應為公正持久的和平作貢獻，拒絕單方面強加

在2月15日刊登於《貝加莫回聲報》的一篇採訪中，聖座國務卿帕羅林樞機談及加沙停火，並期望停火能夠永久化。他表示，應當陪伴敘利亞“走上包容與和諧共處的道路”。在外交領域，他強調應促進“包容性對話、耐心以及各方之間的信任構建”，相信“多邊主義”並加強國際機構的作用。

（梵蒂岡新聞網）哈馬斯與以色列的停火、烏克蘭戰爭、敘利亞局勢、中東基督徒的處境、世界和平、當代社會問題與教會，以及激勵禧年希望的主題：這些是聖座國務卿帕羅林樞機在接受《貝加莫回聲報》（L‘Eco di Bergamo）主編切雷索利（Alberto Ceresoli）採訪時探討的一些議題。該採訪於2月15日刊登。

首個問題涉及加沙的停火，帕羅林樞機期望停火能夠“成為永久性的，終結巴勒斯坦人民在加沙地帶及整個巴勒斯坦地區的苦難”。他強調：“現在，我們需要讓以色列人和巴勒斯坦人都看到希望的曙光。”談及敘利亞，他指出，“我們需要明確其未來發展方向”，並呼籲“陪伴其走上包容與和諧共處的道路”。樞機希望國際社會，特別是鄰國，能夠幫助敘利亞保持領土完整，“幫助人民擺脫這些年來戰爭造成的貧困”。

中東的基督徒

中東地區艱難的社會政治現實導致人們質疑基督徒今天在那裡所能發揮的作用。帕羅林樞機強調，基督徒並非僅僅是一個少數群體，而是一個“不可或缺的重要組成部分”，他們“一直為各自國家的發展與進步作出貢獻”。

就聖地而言，樞機表示：“每位基督徒都應當能夠自由且無障礙地前往朝聖。”他同時提及埃及、黎巴嫩、敘利亞和約旦的其他聖地，強調這些地方同樣需要受到尊重和保護。

烏克蘭及世界和平

談及烏克蘭，聖座國務卿表示，“每個人都可以為和平做出貢獻”，但“絕不能通過單方面強加的方式來尋求解決辦法”，因為這樣做有可能“踐踏整個民族的權利，否則就永遠不會有公正和持久的和平”。他補充說，外交中需要的是“一種超越對抗邏輯、傾向於包容性對話的方法”，“耐心並在各方之間建立信任”，為此“相信‘多邊主義’並加強國際機構的作用至關重要”。然而，樞機也指出，要“締造和平”需要“勇氣”，正如教宗方濟各一再強調的那樣，同時還需要“正義與寬恕”——這三個價值觀在當今社會似乎日益缺失。

歐洲與未來挑戰

關於歐洲，帕羅林樞機希望其能夠迎接“文化與經濟”方面的重大挑戰。他引用聖若望保祿二世的呼籲——這也是教宗方濟各多次引用的：“歐洲，找回你自己，做回你自己！”面對“實用無神論、民粹主義、宗教文盲以及‘自創信仰’的現象”，儘管令人擔憂，但樞機也看到了一些積極的跡象，例如在法國，許多年輕人主動要求領洗。這促使天主教徒反思：我們是否仍然通過自身的見證、信德、望德和愛德，使福音持續“具有挑戰性”。

教會中的平信徒與禧年

在接受《貝加莫回聲報》採訪時，帕羅林樞機還深入探討了平信徒，尤其是女性在教會中的角色。他強調，這是一個“主角”，“必須落實在所有教會領域的具體實踐中，要從教區開始”，也包括“在促進司鐸聖召方面”。

最後，關於禧年，樞機指出：“禧年是和好的時刻，它召叫人們悔罪和皈依。”為此，我們“每天都要走的路，就是重新發現罪的影響，並在和好聖事中，獲得上主的寬恕”。

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