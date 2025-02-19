聖座：因戰爭和天災，非洲愈加脆弱

聖座國務院一般事務部門主任坎皮西蒙席在若望保祿二世薩赫勒基金會董事會議上發表講話，轉達教宗的關懷。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務院一般事務部門主任坎皮西（Roberto Campisi）蒙席日前在塞內加爾達喀爾出席若望保祿二世薩赫勒基金會第43次董事會議，指出這是非洲薩赫勒地區牧者友愛分擔使命的機會。該會議於2月17日至21日舉行，坎皮西蒙席在致詞中向該基金會表達了教宗的關懷。

這位聖座國務院的代表表明，「由於薩赫勒地區某些國家的武裝衝突，以及天災的緣故，非洲正變得越來越脆弱」。因此，該基金會為了有效實踐其宗旨，不僅應當促進人類整體發展，也要以《你們去宣講福音》宗座憲章指示的方針為基礎，對其活動作出明確的區分。

此外，聖座國務院一般事務部門主任也感謝東道主、達喀爾總教區恩迪亞耶（Benjamin Ndiaye）總主教對該基金會的款待。提到受託照管這個宗座基金會的主教們，坎皮西蒙席談論了他們之間「友愛關切的記號」，以及「極具說服力的共融見證」。

坎皮西蒙席最後祝願與會者們藉此機會一同省思那些管理梵蒂岡基金會的新規範，響應教宗方濟各有關聖座部會改革的號召。它應當首先源自於內在的革新。

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