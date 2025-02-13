聖座新聞室介紹禧年藝術家慶典：藝術重振希望

門東薩樞機在聖座新聞室介紹了2月15日至18日舉行的禧年藝術家慶典：貝爾格里奧要成為首位訪問羅馬電影城的教宗，和解大道當代藝術空間即將揭幕。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室2月12日召開記者會，介紹將於2月15日至18日在羅馬舉行的禧年藝術家慶典。聖座文化教育部部長門東薩（Tolentino de Mendonça）樞機在記者會上表示，已有「來自五大洲超過60個國家的7千多人報名，這真是一件全球盛事」。

希望不是裝飾品

在以希望為主題的禧年期間，門東薩樞機強調，「希望是全球人類的經驗，在每個文化的心裡躍動，賦予各文化對話的機會」。

教宗在禧年詔書中祈願2025聖年能成為「重振希望」的契機，因此禧年的各項活動都應該有助於將希望「放置在公共空間的中心，以之作為首要的文化主題」。希望是「必要且有力的共同資源，我們必須在這方面投注更多的心力」。因此，希望是「基本必需品，而不只是裝飾品」。

這位樞機部長強調，「我們必須反省，各宗教的文化遺產如何能更積極地向年輕世代傳遞希望，以及當代藝術如何能承載希望」。

在梵蒂岡博物館簽署教育宣言

活動參與者將於16日主日上午10點在聖伯多祿大殿參加教宗主禮的彌撒，同一天傍晚跨越聖門。

豐富的活動將於15日週六展開，首先是教宗在禧年期間進行的週六接見活動，然後是一場題名為「分享希望——文化遺產願景」的國際會議。該國際會議的合作方是梵蒂岡博物館，屆時享譽世界的多間美術館、博物館和藝術機構的負責人都將齊聚一堂，探索一些能發揚並傳遞宗教和藝術遺產的新語言及策略，並簽署一份教育宣言。梵蒂岡博物館館長亞塔（Barbara Jatta）女士闡明，很多人「通過宣傳和教育來守護並傳承這份遺產，梵蒂岡博物館承認他們所有人的價值，這禧年活動便是個讚賞的記號」。

「和解五號」的街頭藝廊

15日週六傍晚，新的展覽空間，即「街頭藝廊」將要揭幕。由於它位在和解大道上，故稱為「和解五號」。該展覽與意大利監獄管理處合作，是華人藝術家嚴培明（Yan Pei-Ming）的項目，由佩雷拉（Cristiana Perrella）女士策展。

該展覽的焦點是羅馬天皇后監獄團體裡的每一張臉。肖像畫將在「和解五號」的展覽空間展出，並投影在天皇后監獄的外牆上。策展人佩雷拉女士解釋道，「在藝術史上，依照傳統，肖像畫賦予被代表者尊嚴，見證他作為人、作為個體的價值」。

教宗首訪電影城

禧年藝術家慶典的高潮是教宗於17日週一在羅馬電影城（Cinecittà）的訪問。這將是電影城首次迎接一位教宗。

秉持禧年的精神，教宗不僅接見藝術家代表團和文化界的重要人士，也要會見電影城的工人及其家屬，共計7百多人。

關於這點，意大利文化部副部長博爾貢佐尼（Lucia Borgonzoni）女士在記者會上表示，這些人「以其藝術製作和才華豐富了我們每個人的眼睛和心靈，教宗選擇與他們相會代表了對電影這個第七藝術，以及對文化界人士為社會作出的貢獻的高度認可」。

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