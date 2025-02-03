天使大學宣布社會科學領域的若望保祿二世獎學金

羅馬宗座天使大學與宗座社會科學院合作，正在接受五個博士後研究獎學金名額的申請。這獎學金支持在羅馬為期9個月的研究，其方向是教會在人類整體發展上的角色。

（梵蒂岡新聞網）羅馬宗座天使大學與宗座社會科學院合作，宣布開始接受若望保祿二世博士後研究獎學金的申請。這獎學金包括從2025年10月至2026年6月、為期九個月在羅馬的生活，並為感興趣的學者提供獨特機會在學術領域作貢獻，就教會的社會使命進行反思。獎學金得主尤其要分析教會對公民社會的貢獻，研究她在教育、醫療衛生、社會服務和牧靈工作等領域行動的影響力。

申請資格

在社會學、經濟學、心理學、倫理學、管理學、政治學或相關領域擁有博士學位者，均可提出獎學金的申請，同時要遞交英文B2程度的證明。獎學金涵蓋在整個計劃期間的羅馬住宿費用、經濟艙來回機票、每月生活費，以及醫療保險費。

研究主題

本計劃將全額支付所有學術和出版相關的費用，確保學者獲得有啟發性和良好支持的研究環境。每個獎學金得主將各自投入一個研究計劃，依照天主教社會訓導（CST）的原則來處理全球重大議題，例如移民、脫貧或整體生態。本計劃也提供修課的機會來加深參與者對天主教社會訓導和基督信仰社會思想史的認識。

加強教會對社會挑戰的回應

此舉措旨在培育新一代的學者將扎實的學術知識與處理當今社會挑戰所需的分析技巧相結合。參與者將提高他們對天主教社會訓導的理解，同時也在增進教會能力方面作出貢獻，使教會得以運用重要且實際的科學方法來回應全球性的社會緊急危難。

申請獎學金的截止日期是2025年4月16日。有意者請前往天使大學網頁查詢，或致函fass＠pust.it詢問。

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