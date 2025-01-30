世界兒童權利會議：給受苦兒童帶去微笑

2月3日將在梵蒂岡召開有關兒童權利的會議，與會者中有約旦王后和美國前副總統戈爾。

（梵蒂岡新聞網）6400萬名小學適齡兒童無法上學，每3名五歲以下的孩童就有1名生活在極端缺乏糧食的情況中。僅在2022年，就有1200萬名女童被迫結婚。

面對這種情況，教宗方濟各沒有默不作聲，而是宣布要奉獻一天來幫助和“保護數百萬名仍沒有權利、在不穩定的條件下生活、遭受剝削和虐待，並且因戰爭的悲慘後果而痛苦的兒童”。

聖座新聞室元月28日公布了第一屆世界兒童權利會議的活動安排。聖艾智德團體主席因帕利亞佐（Marco Impagliazzo）在新聞發布會上稱本次會議是充滿“希望的活動”。他說，“有太多的兒童死於戰爭、暴力、性剝削和勞動剝削”，教宗希望“給這些受苦的孩子們帶去微笑”。

世界兒童權利會議將於2月3日在梵蒂岡舉行，主題為“愛他們，保護他們”。教宗將在會議開幕式上迎接10名來自不同國家的兒童，他們將與教宗分享訊息。

會議當天將舉行七場小組討論會，每場討論會都有一個關注兒童權利的特定主題，其中包括受教育權、家庭權利、防止暴力和獲取資源。來自世界各地和各行各業的倡議者將齊聚羅馬，包括約旦王后拉尼婭（Rania al-Abdullah）、美國前副總統戈爾（Al Gore）。

教宗方濟各在今年1月份的祈禱意向中提出一段警醒人心的話：“今天我們正在經歷一場教育災難。”他認為，所有兒童和青年都有接受教育的權利，但由於戰爭、遷徙和貧困，大約有2.5億兒童無法上學。

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