來自世界各地的學生將參加梵蒂岡天文台暑期班

梵蒂岡天文台暑期班將邁入第19期，來自21個國家的25名青年將通過更新的韋伯天文望遠鏡探索宇宙。

（梵蒂岡新聞網）今年6月份，來自21個國家的25名學生將在羅馬近郊的岡道爾夫堡夏宮參加梵蒂岡天文台2025年天文學和天文物理學暑期班，通過韋伯天文望遠鏡來探索宇宙。

昨日的學員、今天的專家

這是梵蒂岡天文台第19期暑期班。該暑期班於1986年首次開課，各期學員人數累積至今已有450多人。本課程向世界各地的碩士班及博士班學生開放，大部分獲選學員來自發展中國家。

梵蒂岡天文台暑期班在遴選學員時，沒有將經濟狀況列入考量，因為暑期班不收報名費，而且學員的交通和食宿也得到進一步的支持，恩人們會通過梵蒂岡天文台基金會提供保障。這樣便能確保所有得到入學資格的學生都有機會參加。

就讀過該暑期班的學員當中，超過八成五的人目前持續在天文學的專業領域工作，其中包括幾位當代天文學大師。他們有些人會以講師的身份回來授課。

在天文學領域展開職業生涯

今年獲選的25名學生將在梵蒂岡天文台度過4週的時間：他們不僅要上課，也有機會晉見教宗方濟各。

這些學員是從170多名候選者當中選出來的。遴選的標準涵蓋了學業成績、至今從事的研究、繼續在天文學領域展開職業生涯的可能性，以及在為期一個月的課程中彼此互動的能力。每個國家最多只能有兩名學生報名。

本期學員來自世界各地，分別是：非洲2人、亞洲2人、歐洲和北美洲11人、拉丁美洲8人，以及大洋洲2人。即使性別不是遴選標準之一，但獲選者的男女比例幾乎一致。今年半數的學員出生在2000年元旦後。

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