教會將迎來一位新聖人、六位殉道真福

聖座封聖部頒布法令，將冊封真福波利尼修女為聖人、六位在北美和西班牙殉道的六位修會會士為真福。法令還承認了三位天主的忠僕和婢女的英勇聖德，宣布他們為可敬者。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各1月27日接見聖座封聖部部長塞梅拉羅樞機，授權該聖座部會頒布法令，冊封真福波利尼（Vincenza Maria Poloni）修女為聖人、六位殉道會士為真福。法令還承認了三位天主的忠僕和婢女的聖德。

新聖人波利尼修女於1802年1月26日在意大利維羅納（Verona）出生，在一個非常虔誠的教友家庭長大，為最弱小者和貧困者工作。她在神師的鼓勵下，決定將自己的一生致力於為長者和患有慢性疾病的人服務。1840年，波利尼和其她同伴在維羅納創立了慈悲姐妹修女會。

波利尼修女於1855年11月11日回歸天鄉，2008年9月21日在維羅納被冊封為真福。因她轉禱而顯的奇跡獲得承認。

此外，有六位殉道的修會會士將被冊封為真福：其中有方濟各小兄弟會會士伯多祿·德科爾帕（Pedro de Corpa）及其四位同伴，他們於1597年9月在仇恨信仰下，在北美殉道（現今美國佐治亞州）。另一位殉道者是聖母昆仲會會士梅（Lycarion May），他於1870年7月21日在瑞士巴涅出生，1909年7月27日在西班牙巴塞羅那被仇恨信仰者遭殺害。

聖座封聖部頒布的法令中，也承認了三位天主的忠僕和婢女的聖德，宣布他們為可敬者。這些可敬者是一位修女、一位教區神父和一名平信徒。

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