馬克里卡斯樞機開啟聖母大殿聖門：在主內尋求時間的圓滿

聖母大殿助理總鐸馬克里卡斯樞機於元月1日在聖母大殿開啟聖門並主持天主之母節彌撒。樞機在講道中提醒眾人蒙召迎接一種充滿喜樂的希望。他省思了時間的恩典，並勸勉眾人警惕新技術的影響，它會讓我們陷入無法妥善利用時間的風險中。

（梵蒂岡新聞網）“所有人，沒有區別，我們都蒙召迎接這份相同的希望。我們所有人都可以行走在這條充滿喜樂的希望之路上。所有人！聖母瑪利亞與所有人同在，沒有任何一個人被排除在外。”

2025年的第一天，聖母大殿助理總鐸馬克里卡斯（Rolandas Makrickas）樞機在聖母大殿開啟聖門。這是進入禧年後開啟的第四道聖門，在這之前，教宗方濟各已經開啟了聖伯多祿大殿和雷比比亞監獄的聖門，雷納樞機則打開了聖若望大殿的聖門。

追求時間的圓滿不是通過電腦和手機

隨後，樞機在大殿內主持天主之母節彌撒。他在講道中強調了聖母瑪利亞所展現出的“時間圓滿”的形象，她是“天主選擇的道路”，也是那些“準備迎接天主降生在世上的人的終點”。

時間是“天主的偉大創造”，人類試圖通過新技術來增加或完美利用它，卻反而浪費了它。樞機將人們在電腦和手機上花費的時間同“與天主”度過的時間作比較，前者常常是時間的“最大敵人”，而與天主相處，卻永遠不會感到“迷失、迷茫和疲憊”。

感受“最慈愛的母親”的親近

馬克里卡斯樞機在講道的結尾邀請眾人回應教宗方濟各在禧年詔書《望德不叫人蒙羞》中的呼籲，去“感受最慈愛的母親的親近”。最後，樞機將禧年託付給聖母瑪利亞：“引領我們走向耶穌”，讓我們每個人的時間得以圓滿。

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