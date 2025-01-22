聖座傳播部部長：傳播非單行道，人際關係是重要價值

聖座傳播部部長魯菲尼向本台意大利語節目講述即將於元月24日至26日舉行的禧年傳播界慶典。他指出，聖年是自我反省和重新開始的時機，以尋獲我們傳播工作者聖召的最深層、最初的意義。

（梵蒂岡新聞網）「我們只是想要分享對世界的一種詮釋。它是已經向我們揭示的真理，我們渴望在我們的經歷中竭盡所能去尋找它。」聖座傳播部部長魯菲尼（Paolo Ruffini）元月21日在本台意大利語節目上如此介紹禧年的傳播界慶典。它將於元月24日至26日舉行，恰好落在24日、記者主保聖方濟各·撒肋爵（Francesco di Sales）瞻禮。

人際關係是優良新聞的關鍵

記者蒙召傳揚希望與真理。魯菲尼指出，「若是少了人際關係，就沒有希望，我們就會自我封閉。關係意味著信賴他人，相信能進入與他人的關係，即使我們與他或許會有不一樣的想法。關係也會蘊含一些很辛苦的事，例如寬恕，也就是重新出發。誠如教宗方濟各所言，有時候關係會破裂，可是之後也能以不同方式重新開始，但總是要再出發。那關係追根究底源自於彼此信任，希望是互相信賴和彼此信任，然後建設希望」。

在這層意義上，傳播的概念「不是單行道，而是立基於愛、信任和關係」。

多項活動

為期三天的禧年傳播界慶典預計會有多項活動。傳播部長在本台的節目上對此表示，「沒錯，會有很多活動。我可以說，這些活動都是自然而然產生的，發自那渴望做良心省察、自我反省，或是重新出發的願望。這也是為了尋找我們記者聖召的最深層、最初、源頭的意義」。因此，傳播、選擇傳播作為職業，從各方面來看都是一個聖召。

在各項活動當中，「最重要的莫過於教宗方濟各的接見活動、一起跨聖門的朝聖，以及思索我們現處的位置和我們想要去的地方，也就是我們希望的根源所在」。

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