阿馬托樞機安息主懷，教宗緬懷他為福音和教會的慷慨服務

阿馬托樞機在歲末年終之際蒙主恩召，教宗方濟各在唁電中讚許他「懷著人性的細膩和慷慨之情為福音和教會盡心竭力」。葬禮已於元月2日下午舉行，最後告別禮由教宗親自主持。

（梵蒂岡新聞網）聖座封聖部榮休部長、慈幼會士阿馬托（Angelo Amato）樞機的殯葬彌撒於元月2日下午兩點在梵蒂岡聖伯多祿大殿的宗座祭台前舉行。樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機為他主禮了這台彌撒，最後告別禮由教宗方濟各親自主持。

阿馬托樞機於2024年12月31日安息主懷，享年86歲。教宗方濟各在寄給慈幼會代理總會長馬爾托利奧（Stefano Martoglio）神父的唁電中緬懷阿馬托樞機「懷著人性的細膩和慷慨之情為福音和教會盡心竭力」。教宗對慈幼會和已故樞機的家屬表達關懷之情，表揚「聖鮑思高這名神子建樹良多的見證」，並為此感謝天主。

教宗指出，阿馬托樞機以「司鐸的精神和神學的素養為聖座效勞」，尤其是在聖座教義部和聖座封聖部。教宗保證「為這名優秀又機警的僕人的靈魂」祈禱，稱他忠於自己的格言，即「有我的恩寵夠了」（格後十二9），「他在最後一段痛苦的時刻也信靠在天之父的美善」。

阿馬托樞機生前參與了很多列聖品和真福品的案件。教宗祈願他「在進教之佑聖母瑪利亞和這些聖人及真福的陪伴下」，現在就能「被接納加入天上永恆的宴席」。教宗最後「向所有因他的辭世而同感悲傷的人頒賜降福」。

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