天主聖言主日，元月26日教宗將主持彌撒

天主聖言主日於2019年由教宗方濟各欽定，以強調聖經的重要性。今年天主聖言主日的格言是“我常仰望祢的聖言”。

（梵蒂岡新聞網）元月26日天主聖言主日，教宗方濟各將於當天上午9點30分在聖伯多祿大殿主持彌撒。天主聖言主日於2019年9月由教宗方濟各欽定，旨在強調聖經的重要性。今年該主日的格言選自《聖詠》中的一句話，“我常仰望祢的聖言”（一一九74）。彌撒結束時，參禮者將獲贈《路加福音書》，目的是以具體方式傳播天主聖言。

在感恩祭中，教宗將授予40位來自不同國家的男女平信徒讀經職務。根據儀式，將授予他們每人一本通俗本聖經。為了幫助信友的靈修成長和深入瞭解天主聖言，聖座福音傳播部在世界上福傳基本問題部門以六種語言在網上提供了免費的禮儀-牧靈指南，有意者可以從該部會網站（http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/en/attivita/parola/2025.html）下載。

今年是第六屆天主聖言主日，為基督信徒來說，是再次致力於誦讀和默想聖經的重要機會，並要善用聖經這個工具來促進信仰和靈修生活的成長，以及全世界信徒的希望。

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