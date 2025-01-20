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2025.01.18 La Pontificia Accademia Ecclesiastica celebra la festa del Patrono, Sant’Antonio Abate (17 gennaio 2025)
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梵蒂岡
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聖座外交學院慶祝主保聖安當院長瞻禮

出席聖座外交學院主保瞻禮慶祝活動的有樞機團團長雷樞機、聖座副國務卿佩納總主教、聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教，以及聖座外交學院院長彭納基奧總主教。教宗方濟各也送上祝福，贈送一幅珍貴的琴斯托霍瓦聖母像。

（梵蒂岡新聞網）聖座外交學院於元月17日慶祝其主保聖安當院長的瞻禮。依照傳統，所有在羅馬的校友都回到母校參加慶祝活動。

聖座外交學院院長彭納基奧（Salvatore Pennacchio）總主教為活動發表了開幕致詞。在晚禱中，樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機為校友和在校生提供了省思，談論在忠實詮釋託付給在場每一個人的和平任務方面，祈禱的根本重要性。隨後是共進晚餐的時光，在場的有聖座的多名神長，包括聖座副國務卿佩納（Edgar Peña Parra）總主教、聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾（Paul Richard Gallagher）總主教，以及其他樞機、主教和神父。

不同年齡段的聖座外交人員在友愛的氣氛中度過了這個夜晚。聖父教宗向聖座外交學院大家庭表達祝福與祝賀，贈送了一幅珍貴的琴斯托霍瓦聖母像。正在國外出訪的聖座國務卿帕羅林樞機則在精神上與他們同在，為一些「啟程」的學生送上禮物。

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2025 January 20, 09:28
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