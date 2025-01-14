帕羅林樞機在中東接見聖座大使，與黎巴嫩新總統會談

聖座的公告表示，聖座國務卿帕羅林樞機在安曼與聖座駐巴林、埃及、阿聯酋、約旦、伊朗、伊拉克、以色列、科威特、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、卡塔爾、敘利亞和也門大使舉行會議。樞機祈願「每個戰線」都停火，渴望中東獲得和平。樞機與奧恩通電話，祝賀他當選黎巴嫩總統。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機為耶穌受洗堂的奉獻禮而前往安曼，並於元月13日與聖座駐中東地區的大使舉行會議。聖座的公告公布了這個消息，並表明在場的聖座代表分別派駐在巴林王國、阿拉伯埃及共和國、阿拉伯聯合酋長國、約旦哈希姆王國、伊朗伊斯蘭共和國、伊拉克共和國、以色列國、科威特國、黎巴嫩共和國、阿曼蘇丹國、巴勒斯坦國、卡塔爾國、阿拉伯敘利亞共和國，以及也門共和國。

願中東是和平之地

公告解釋道，會議上「討論了該地區當前的多個危機、每個國家的政治和教會現況、在一些國家瞥見的希望跡象、大部分被捲入衝突的百姓的嚴峻人道主義處境，以及國際社會團結關懷的必要性」。「但願每個戰線都能盡快停火，中東能是和平之地，願基督徒在那裡依然是必不可少的成員，以促進不同宗教的友愛共處，並增進各自國家的進步」。

與黎巴嫩新當選的總統通電話

與此同時，聖座新聞室也通知，帕羅林樞機當天下午與元月9日當選的黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）進行會談。「在融洽的電話交談中，樞機閣下為他當選共和國領導層表示祝賀，對他表達由衷的祝福，並向他保證他的祈禱。他也欣喜地指出，總理的職務今天及時託付給了納瓦夫·薩拉姆（Nawaf Salam）先生。」

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