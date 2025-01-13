帕羅林樞機：確保所有主教與教宗共融，教會生活正常化

在約旦耶穌受洗堂落成典禮後，聖座國務卿帕羅林樞機接受採訪，談及敘利亞的積極信號、黎巴嫩新總統的當選、教宗對外交使團的講話、推動和平談判的困難，以及與中國政府就主教任命達成的臨時協議。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿伯多祿·帕羅林樞機近日訪問約旦，主持了在耶穌受洗之地新建拉丁禮宗主教堂的落成儀式。超過六千名信徒參與禮儀，許多人甚至未能進入教堂內部。這無疑是充滿活力和希望的象徵。

從教宗方濟各1月9日對外交使團的講話開始，這是一個反思世界正在發生的事情的機會。聖座傳播部編輯主任托爾涅利（Andrea Tornielli）特別採訪了國務卿樞機。本次訪談涉及諸多議題，其中也特別談及了與中國政府就主教任命達成的臨時協議。

我們位於約旦，聖地，耶穌受洗之地，這裡在幾十年前還是一片雷區。不遠處正在發生一場因哈馬斯的襲擊引發的戰爭，平民尤其是加沙地帶的居民，正在為此付出鮮血和破壞的代價。您對此有什麼話想說嗎？

這是一場非常美好且精心組織的慶祝活動，但更重要的是，這次慶祝充滿了希望。在這個以希望為主題的禧年，談論希望並非是老生常談，了無新意的老話。我認為，這一天傳遞的訊息正是：在這個因眾多衝突而飽受折磨、因無數緊張局勢而分裂的地區，這片曾經布滿地雷的土地如今已成為一片良田。這本身就是希望的標誌：如同先知所說，人們可以將槍矛鑄成鐮刀，將武器化為和平的工具。此外，眾多信徒的熱情參與也是希望的原因。這表明這裡有生機勃勃的力量，而基督信仰在天主恩寵的幫助下，也可以為當前的衝突找到解決之道。

您是否擔憂敘利亞局勢的發展？

我讀到了最近發表的一些積極聲明，它們與教宗在對外交使團的講話中表達的期望是一致的：我們希望敘利亞能夠迎來一個全新的時代，所有公民都能享有同等的權利和特權。這正是聖座向所有國家倡導的公民理念：所有公民在法律面前一律平等，享有同樣的權利，也履行同樣的義務。我們真心希望這些聲明能夠得到貫徹落實，從而使少數群體的權利和基督徒的權利也得到保護。

就在兩天前，經過兩年的等待，黎巴嫩終於選出了新總統。您怎麼看待這一信號？

我認為這是一個積極的信號。在過去兩年中，我們始終強調，保持國家現有的結構和延續性至關重要。用聖若望保祿二世的名言來說，黎巴嫩是一個“信息之國”，一個多元社會、多元政治和多元宗教共存的國家。我們始終認為，首先要做的是確保總統職位，即加強國家機構的運作。因此，這次選舉是一個希望的象徵。我們衷心希望，這次選舉能夠為黎巴嫩開啓一個新階段，讓所有政治力量共同努力，找到共同立場，為國家的利益而奮鬥，尤其是推動國家急需的改革。例如，為貝魯特港口爆炸事件的受害者及其家屬伸張正義，同時恢復已經喪失的經濟穩定。這種不穩定導致了國家的極度貧困和巨大痛苦。因此，新總統的選舉是一個積極的成果。

最近訪問盧森堡和比利時期間，教宗方濟各在談到戰爭局勢時呼籲進行“誠實的談判”和“有尊嚴的妥協”。為什麼今天達成妥協的談判變得如此困難？為什麼外交似乎變得沈默了？我特別指的是正在歐洲基督信仰世界中心地帶發生的俄羅斯與烏克蘭之間的衝突……

這確實令人深感悲傷，因為如今人們似乎已經失去了談判的能力，“強權即公理”的觀念勝過了“法律的力量”。正如教宗在對外交使團的講話中所提到的，造成這種局面的原因有很多，其中之一是不信任和相互恐懼的氣氛造成了國家之間和團體之間日益嚴重的兩極分化，阻礙了共同解決方案的達成。

我認為這一點非常關鍵：缺乏最基本的信任。談判和對話需要一種最低限度的信任。而另一點也同樣重要，教宗也特別強調過，那就是跳出自身的局限、進入對話者的視角的能力，在這種情況下，對話者可能是對手或敵人。我們需要的是相互理解、理解或至少認真對待對方理由的能力。這些是當今談判變得異常困難的主要原因。

此外，還有一個因素同樣值得關注，那就是為了促進對話而誕生的負責對話的機構，即國際組織，也出現了危機：那些在二戰後成立的國際組織，最初能夠有效地推動對話，但如今卻難以繼續發揮其作用。這些問題背後有許多深層原因，但在我看來，最根本的是這一點。

關於中國新主教任命的臨時協議一直是國際政治領域和教會內部爭議的焦點：一些人認為這是妥協的表現。您怎麼看待這一協議的真正意義？

面對中國這樣一個由特別艱難的歷史造成的複雜局面，出現這種爭議也是可以理解的。觀點也可能大相徑庭。因為有人可能認為還有其他更好的解決方案。我一直說，對此我並不感到意外。從聖座的角度來看，我們認為這是目前最為有效的解決方案：從已經擺在桌面上的議題之一入手。而主教任命問題是其中最重要也是最困難的議題之一。

我認為，主教任命協議的核心目標有兩個，這兩個目標雖然進展緩慢，有時甚至出現倒退，但整體方向是正確的。首先，確保所有主教與教宗共融。這對天主教會至關重要。其次，嘗試在教會內實現合一，克服分歧，並使教會生活逐步正常化。這當然不是一個“魔法般”的解決方案，而是一個提出路徑的解決辦法。一條緩慢且艱難的道路，但在我看來，它正在結出一些果實，也許現在還看不到，但隨著雙方信任和對話能力的逐步增強，一定會結出更大的果實。

所以在這種情況下，也有理由保持希望嗎？

我認為是的，確實有理由抱有希望。教宗在對外交使團的講話中提到了耐心的外交。我相信，在這個案例中，甚至在更廣泛的層面上，我們都需要擁有耐心的能力，正如聖雅各伯宗徒所教導的：看看農夫，他播下種子，然後耐心等待降雨和積雪，等待種子開花結果。我認為，在這一領域以及生活的許多其他方面，我們也必須具備這種超越眼前結果的能力。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html