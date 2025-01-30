帕羅林樞機：對抗媒體的靈性疾病，不可用尖銳話語來傳播

聖座國務卿帕羅林樞機元月28日在聖伯多祿大殿為天主教機構傳媒工作者國際研討會的與會者主持彌撒，邀請他們讓工作團體保持自由、發揮創意，抵拒當領袖的誘惑，不追隨主流媒體或自戀地展現自己。

（梵蒂岡新聞網）教會的傳媒工作者蒙召以聲音、文字和影像去傳述，運用「適當且絕不尖銳」的話語，確保「慎重、寬仁和謹慎」。聖座國務卿帕羅林樞機元月28日在梵蒂岡聖伯多祿大殿為天主教機構傳媒工作者國際研討會的與會者主持彌撒，以這席話勉勵他們。該研討會在禧年傳播界慶典的背景下舉行，約兩百名地方主教團負責傳播委員會的主教、傳播辦公室主任和修會傳播工作者參加會議。

帕羅林樞機從當天的福音出發，講述了一些「靈性疾病」的症狀及其「解藥」。樞機表示，每個人都能「謙遜地意識到自己心靈也會染上這些疾病」，包括耶穌所說的偽善。

掌控他人的誘惑

聖座國務卿引用耶穌的話說：「你們不要被稱為『辣彼』（參閱：瑪廿三8）：你們要當心，因為誰若在心中渴望有追隨者，想要被稱為老師，他的心裡或許是出於善意，卻也藏著掌控他人的念頭。」傳媒工作者尤其要留意這一點。

當一個人不想要追隨主流媒體時，他可能會在媒體上「自戀地展現自我」，養成自己是導師的心態。治療這疾病的解藥是要時時刻刻謹記，導師只有一個，祂是「在心中引領我們走向完全真理的聖神」。

我們都是兒女

談到耶穌的另一個叮囑：「你們不要在地上稱人為你們的父。」（參閱：瑪廿三9）帕羅林樞機提醒道：「我們都是兒女。」兒女意味著承認「自己的起源不在於自身」：在這層意義上，我們因著洗禮成為天主的兒女，沉浸在「耶穌死而復活的奧跡中，從死亡進入生命，從跟隨本性的生命進入天主兒女的生命」。

工作團體保持自由、發揮創意

此外，耶穌也吩咐：「你們也不要被稱為導師。」（參閱：瑪廿三10）帕羅林樞機指出，這是治療靈性疾病的解藥，也就是意識到唯獨耶穌是「導師」，祂是把羊牧引到自由草地上的牧人。如同耶穌「打破所有柵欄，在草場上形成唯一一群自由的羊那樣」，教會的傳媒工作者「也要幫助所有工作夥伴向自由和創意開放」。

在天主聖神的引領下

聖座國務卿最後總結道，任何人都不能以辣彼和導師自居。「在你們蒙召於傳播界善盡的職務和責任上，你們要接受聖神的帶領。」樞機祝願道：「但願藉著你們以文字和影像的傳述，人們能懂得始終將天父放在第一位。」

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