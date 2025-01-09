聖座封聖部培訓班開課：學習相關的神學、歷史與法典

聖座封聖部舉辦的關於冊封聖人的“神學、歷史與法典”培訓班於1月8日下午在羅馬宗座奧斯定教父學院正式開課，今年是第37期。從1983年聖若望保祿二世設立該課程以來，參加的學員已達兩千人。本期培訓班的授課者也有聖座傳播部的神學-牧靈部主任戈娃凱博士。

(梵蒂岡新聞網)由聖座封聖部舉辦的關於冊封聖人的“神學、歷史與法典”第37期培訓班於1月8日下午在羅馬宗座奧斯定教父學院開課。該課程由聖若望保祿二世教宗於1983年設立。聖座封聖部部長塞梅拉羅(Marcello Semeraro)樞機和秘書長薩爾達尼亞（António Manuel Machado de Saldanha e Albuquerque）蒙席出席了開學典禮。

薩爾達尼亞蒙席在開幕致詞中指出，持續多年的這些課程“為教會生活非常重要”。課程聚焦於關於冊封聖人的神學、歷史與法典方面，由於“課程品質持續地提高”，因而培訓班的課程也被羅馬的宗座大學列為選修課和研討課的科目。培訓班課程分為三個部分：神學，歷史和聖人傳記，以及教會法典。

學員達兩千位

該部會部長塞梅拉羅樞機在講話中指出，在37期課程中，參加學習的學員共計2千人。這些接受了培訓的學員今後能成為列品案申請人、列品案合作者，以及能夠承擔起教區法庭處理封聖事宜的工作。

今年參加培訓課程的有115位學員，他們來自全球36個國家。其中有11位平信徒、46位教區司鐸、18位修會司鐸、2位使徒生活團的司鐸、4位終身修士、1位執事和32位修女。

在教會法典部分的課程中，授課者有來自聖座傳播部的神學-牧靈部主任戈娃凱（Nataša Govekar）博士。她授課的主題為“論現今的聖德：聖人的見證傳播福音生活之美”和“傳播的工具與新術語”。

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