禧年開啟兩週，五十多萬人跨過聖伯多祿大殿聖門

聖座福音傳教部通報了禧年開啟後的前兩週聖伯多祿大殿的朝聖人數。該部會代理部長菲西凱拉總主教表示，這是一個非常重要的開始，“我們與意大利安全部門緊密合作以保障安全”。

(梵蒂岡新聞網)聖座福音傳播部1月7日發表公告稱，聖年開啟後的最初兩週，跨過聖伯多祿大殿聖門的朝聖者人數為545,532人。

負責籌辦禧年活動的聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉（Rino Fisichella）總主教對此表示，有大量的人參加，這顯示著禧年一個非常有意義的開始。為跨越聖門，禧年籌辦者在協和大道為朝聖者設置了專用“通道”，使朝聖者方便進入聖伯多祿廣場，在“通道”中有志工負責引導跨越聖門的朝聖者。

安全和流量管理

公告也指出，“聖座與意大利和梵蒂岡城國安全部門密切合作”以確保朝聖活動的安全，也預期“朝聖者人數會不斷地增加”。菲西凱拉總主教表示，禧年開始“管理人流方面的困難”需要“隨著時間的推移進行評估，聖座福音傳播部正在不停地努力工作，以確保朝聖者受到款待並獲得不辜負他們所期望的體驗。

提前預訂

在過去的兩週，“成千上萬的人擠滿了羅馬的四個宗座大殿”，跨越開啟的聖門。朝聖的人群“總是擠滿聖殿前的廣場”，顯示了未來幾個月相當繁忙的禧年活動的趨勢。正是考慮到預計會出現的“信友排長隊”的情形，福音傳播部的公告提醒人們，需要在禧年活動網頁：iubilaeum2025.va上“提前預訂”。禧年的第一項活動“禧年傳媒界慶典”將於1月24日至26日舉行，屆時將有“來自世界各地的數千名記者、專家和通訊業者”抵達羅馬。

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