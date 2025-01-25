傳媒禧年：希望的種子，孕育真理的萌芽

聖座新聞室介紹了為禧年組織的大型活動“禧年傳播界慶典”。出席發佈會的有聖座傳播部部長魯菲尼、秘書長魯伊斯神父，以及聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教。總主教表示：“傳播希望是一項巨大的挑戰，但只要付諸實踐，善必將戰勝一切。”

（梵蒂岡新聞網）為紀念記者主保聖方濟各·沙雷氏（San Francesco di Sales）而舉行的慶祝活動，為禧年傳播界慶典揭開序幕，這也是禧年期間的首個大型活動。1月24日上午，聖座新聞室舉行發佈會，由聖座福音傳播部代理部長菲西凱拉總主教、聖座傳播部部長魯菲尼以及秘書長魯伊斯神父介紹了相關活動的安排。

諾貝爾和平獎得主、記者瑪麗亞·雷薩（Maria Ressa）與作家科倫·麥凱恩（Colum McCann）也出席了新聞發佈會。他們是第二天禧年傳播界慶典的嘉賓。

希望的挑戰

菲西凱拉總主教在記者會後，接受採訪表示，“傳媒禧年是一次普遍的人類經驗：只有親身經歷過某種體驗，才能以最佳的方式將其傳達給他人。這就是目的所在：傳播者的主要責任是與他人分享積極、美好和靈性。只有這樣，他們才能在這一年中向他人提供一個連貫一致的敘述”。總主教還指出，傳播希望是一項巨大的挑戰：“即使是藝術家，也未能給希望描繪一個具體的面貌。我們唯一能找到的希望象徵是基督信仰的標記——錨。這一符號來源於《新約聖經》中的一段經文，但也可見於基督徒地窟中：它是面對死亡時希望的象徵。儘管暴力和死亡籠罩著我們，儘管惡行日復一日地環繞著我們，但我們堅信希望絕不令人失望，這意味著善必將戰勝一切。”

講述歷史

魯菲尼在採訪中表示：“也許我們需要回歸聖召的根本，回歸到我們作為記者和傳播者的激情和使命，我們並非陷入了死胡同，但我們可能有點迷失在迷宮中，我們都在其中溝通，但卻無法相互理解。這一活動或許能成為一個重生的時刻，不僅是對記者們，對於所有人來說都是如此。”

魯菲尼繼續說：“我們是由故事編織而成的：小時候父母講給我們的故事，我們國家的故事，我們家庭的故事，我們親身經歷過的故事。講述那些能夠激發行善的故事，有助於改變現狀。正因如此，我們創建了#hopetelling（述說希望）這個標籤：讓我們連結一個傳達希望的網路，看看會發生什麼。”

真理的世界

因此，禧年是一個傳播希望的時刻，它不應成為“只屬於我們每個人的事情；相反，它應是我們接受並傳遞給他人的東西。這樣，正如教宗所說，整個世界都能理解這來自天主的希望。以可傳達的真理走向他人，播下希望。”

魯伊斯神父強調“從現實中汲取希望的種子，並讓它們成為編織歷史關鍵節點”的重要性。“如果我們每個人，無論是在日常生活中的點滴，還是在世界這個宏大背景下，都能看到真理與希望，那麼人與人之間的關係將會截然不同。這正是教宗方濟各的呼籲，也是傳媒禧年的意義所在——播種希望，創造一個引領我們在真理中前行的世界。”

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