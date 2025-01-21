禧年傳播界活動，梵蒂岡舉行「傳播希望」展

「傳播希望」的展覽將於元月25日在梵蒂岡保祿六世大廳揭幕。該展覽在聖座福音傳播部和聖座傳播部的支持下由聖保祿會和聖保祿孝女會舉辦。

（梵蒂岡新聞網）在聖座福音傳播部和聖座傳播部的支持下，聖保祿會和聖保祿孝女會將在梵蒂岡舉辦展覽，主題是「傳播希望，另一種訊息是可能的」。在禧年傳播界慶祝活動的機會上，該展覽將於元月25日在梵蒂岡保祿六世大廳首次登場。該展覽的第二站將是羅馬宗徒之后大殿，之後則將在未來幾個月內進行巡迴展出。

呼籲承擔起共同責任

該展覽設有24個圖文並茂的展覽板，並引用教宗方濟各的邀請，藉以強烈呼籲傳播工作者們承擔起共同責任。參觀者可掃描二維碼，通過不同語言來認識展覽內容。

這個展覽要鼓勵每一個人重新思索各自的角色來為團體服務，並要激勵媒體工作者在傳播的專業領域加深公民幅度，從基督信仰價值中汲取靈感。

以希望應對當今的危機

聖保祿會和聖保祿孝女會的工作團隊表示，「為了全然參與禧年的傳播界活動，我們修會同心協力推動幾項舉措，其中包括這個巡迴展覽，其目的是要凸顯禧年主題，即『希望朝聖者』的現實意義。這是我們做出的一項貢獻，為的是強調在應對當代危機方面，希望的神學與實踐幅度的重要性。巡迴展覽試圖表彰許多人為活出新聞專業的價值、甚至不惜生命代價的努力，他們成了希望的活躍代表人物，在他們對社會的重要新聞工作上落實慈悲與正義，並培養社會的道德意識」。

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