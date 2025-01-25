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梵蒂岡
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禧年傳播界慶典：雷薩和麥卡恩共同指出希望之道

諾貝爾和平獎得主雷薩女士在傳播界的禧年活動上提出四點建議：合作、秉持道德的清晰思路說出真相、保護最脆弱的群體，以及承認自己有能力建設和平。愛爾蘭作家麥卡恩則強調了「說故事和聽故事」的重要性，稱之為一種「行動的呼召」和「祈禱的形式」。

（梵蒂岡新聞網）來自138個國家的數千名傳播工作者元月25日上午齊聚在梵蒂岡保祿六世大廳歡慶屬於傳播界的禧年時光。文化聚會從當天上午10點展開，菲律賓記者、諾貝爾獎得主雷薩（Maria Ressa）女士和愛爾蘭作家麥卡恩（Colum MacCann）先後做了分享。

雷薩女士於2021年榮獲諾貝爾和平獎，以表彰她捍衛言論自由的努力。當天她以「希望來自行動」為主題發表講話，並提出了四點建議。

這位菲律賓記者表示，「科技巨頭把社交媒體從彼此連結的工具變成大規模行為工程的武器，利用我們心理最深的脆弱」。她引用美國麻省理工學院2018年的研究，指出「謊言在社交媒體上傳播的速度比平常快六倍。一個謊言說一百萬遍，就成了事實。如果你讓人們相信謊言是事實，你便控制了他們」。

雷薩女士提醒道：「沒有事實，就沒有真相；沒有真相，就沒有信任。少了這三個，我們就不會共同擁有一個現況，更別說是解決氣候變化這種攸關生存的問題。」

此外，這世界上有許多被遺忘的戰場。雷薩女士闡明，「打這些戰爭，靠的不只是導彈和坦克，也靠算法、假消息，以及對真相和我們團體信任的系統性摧毀」。

為了這次在梵蒂岡的活動，這位記者提出幾項重點：第一、「科技獎勵謊言」；第二，控制這種科技的人「掌握一種有如天主的力量」，但「他們只是人類，他們的傲慢、缺乏智慧和謙遜正在把世界帶往黑暗的道路上」。「這就是為什麼今天宗教、信仰、天主教會變得更加重要。」

關於這情況，雷薩女士提出四點建議：第一、合作；第二、秉持道德的清晰思路說出真相，因為沉默是不義的共犯；第三、保護最脆弱的群體，「我們集體的警惕心能預防仇恨變成常態」；第四、承認自己的能力，不只是英雄有責任建設和平。

雷薩女士強調，「即使在最糟糕的時候，希望也不是消極的；希望積極進取、堅持不懈，而且有策略的。我們的信仰傳統數個世紀以來堅忍不拔；我們需要分享這些帶有轉變力量的故事」。

隨後，愛爾蘭作家麥卡恩探討了「修復的朝聖」這個主題。他解釋道，「如果我們生活在一個破碎的時代，那麼新的課題應該是修復」。

這位作家接著引用教宗方濟各為第54屆世界社會傳播日發表的文告，強調了「說故事和聽故事」的重要性。他說：「說故事、聽故事是行動的呼召，是一種祈禱的形式。」

有個全球非營利機構（Narrative 4）正是通過說故事和聽故事來使青年得到力量，從而創造改變。麥卡恩闡明，其做法是「你說我的故事，我說你的故事。以第一人稱，面對面講述」。這是個人的故事、某種打動人心的東西，它使人「謙遜、低下頭來」。

麥卡恩說：「這從我們的教室開始，因為在我們教室裡發生的事，也在我們生活的其它領域發生。然後它從教室向外拓展，跨越城市、國家，橫渡大洋，建立起關係的網格架構。青年很快理解到，通過個人的故事講述，我們的相似之處多過於我們不同的地方。」

這位作家由此提及一個以色列父親和一個巴勒斯坦父親。他們兩個人在衝突中痛失愛女，成了好朋友。「他們一起在世界上旅行，分享他們的經歷。他們的理念簡單而深刻。他們這麼說：『我們不必去愛彼此。事實上，我們甚至不必互相喜歡。但我們必須、務必、一定要了解對方，否則我們就有禍了。』」

麥卡恩稱這兩個父親變成「希望的朝聖者」。而在眾多希望的朝聖者當中，教師、記者和傳播工作者更能夠在旅途上發揮引領作用，在他們獨特的職務上幫助人們講述他人的故事。「後來，這就成了修復的朝聖。」

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2025 January 25, 13:22
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