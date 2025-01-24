禧年不遺漏每個人，梵蒂岡媒體的手語服務進一步擴展

從禧年傳播界慶典（Giubileo del Mondo della Comunicazione）開始，梵蒂岡新聞網還將提供法語手語和西班牙語手語的教宗活動直播。除這兩種新語言外，意大利手語和美式英語手語自2021年起已開始使用。

（梵蒂岡新聞網）作為“無人被排除”項目的一部分，梵蒂岡媒體在禧年傳播界慶典期間推出了法語和西班牙語手語服務。從1月26日主日——即天主聖言主日，傳播從業者禧年慶典閉幕日開始，梵蒂岡新聞的YouTube頻道將以意大利手語（LIS）、西班牙手語（LSE）和法語手語（LSF）進行現場翻譯教宗三鐘經和公開接見活動。此外，YouTube頻道還將提供美式英語手語（ASL）的點播服務。在意大利語方面，教宗講話的現場字幕服務也將在禧年期間繼續提供。新增的手語服務得到了康拉德·希爾頓基金會（Conrad N. Hilton Foundation）的經濟支持，旨在以包容的方式慶祝禧年，確保所有人都能參與其中，沒有人被遺漏。

除了2021年推出的意大利和美式英語手語直播外，“無人被排除”項目還推出了專為溝通和視覺障礙人士設計的應用程序“Vatican for All”。該應用程序由聖座傳播部（Dicastero per la Comunicazione）開發，可在Google Play和Apple Store免費下載，用戶可以通過該應用獲取教宗活動及聖座的相關信息，還能及時瞭解普世教會的動態。

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