聖座：在戰爭地區封鎖人道救援物資，傷及人性尊嚴

在聯合國於紐約總部召開非正式會談，討論「武裝衝突下維護人性尊嚴」的主題時，聖座常駐聯合國紐約總部觀察員發表講話：「任何違反國際人道主義法的行徑，都肯定是對人的侵犯。」

（梵蒂岡新聞網）聯合國元月28日在紐約總部召開非正式會談，討論的主題是「武裝衝突下維護人性尊嚴，促進遵守人道主義法」。在此機會上，聖座常駐聯合國紐約總部觀察員發表講話，沉痛地指出「正在世界各地進行的武裝衝突持續對數以百萬計的無辜者製造無意義的苦難」。這篇講稿由參贊墨菲（Robert Murphy）蒙席宣讀。

保障每個人受到尊重的道德義務

聖座代表強調，「現今對話的迫切性不容小覷」。聖座堅信，「基於保障人受到尊重的道德義務」，必須「遵守國際人道法」。日內瓦公約及其補充協議的原則和規則，基礎在於「承認每個人擁有與生俱來且不可侵犯的尊嚴，以及這尊嚴必須得到保護」。

違反人道法

此外，墨菲蒙席提到，「我們存在的基礎，例如天主賜給每個人的固有尊嚴，逐漸遭到侵蝕」。這趨勢呈現出「國際社會的嚴重挫敗，不僅對戰爭受害者，也對全球安全的道德基石本身，構成重大的威脅」。「任何違反國際人道主義法的行徑，都肯定是對人的侵犯，以及對我們所有人與生俱來的尊嚴的冒犯」。

受害者不可被貶低為連帶損失

接著，聖座代表呼籲，受害的平民百姓絕不可「被貶低為連帶損失」：「對平民和民用設施的直接襲擊，例如對學校、醫院、敬禮場所的襲擊，等於是違反國際人道法，格外令人擔憂」。

再者，「不可忽視在衝突地區封鎖人道救援物資，以及人道工作者遭受的攻擊與日俱增的情況。任何否定或阻撓人道救援物資在這些地方供應的行徑，都冒犯了生活在如此不穩定條件下的人的尊嚴。這也會使無辜百姓陷入難以言喻的苦難，剝奪他們的基本物資，如糧食、飲用水和醫療照護」。

立即行動

為此，墨菲蒙席以聖座的名義重申提供人道協助的重要性，同時也籲請對相關工作人員進行保護：「國際社會現在必須採取行動，確保國際人道法在各種情況下獲得遵守、支持和促進。」

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