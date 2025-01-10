服刑人禧年活動：“希望之燈”已交給監獄專職司鐸

甘貝蒂樞機日前降福了由意大利薩萊諾監獄服刑人製作的“希望之燈”，以照亮監獄裡暗無天日的生活處境。

（梵蒂岡新聞網）為陪伴那些面對風雨和“生命之夜”的人，要“用心去瞭解”他們。一種象徵性的黑暗時常出現在監獄服刑人深沉寂靜的牢房中，願聖年的“光”照亮這黑暗。懷著這些希望，聖伯多祿大殿總鐸甘貝蒂樞機1月9日在聖伯多祿大殿主持彌撒，為意大利監獄中的“希望禧年”拉開帷幕。意大利監獄專職司鐸督導長格里馬爾迪（Raffaele Grimaldi）神父，以及其它15名行政區代表和服刑人禧年委員會成員參與了禮儀。

彌撒中，甘貝蒂樞機降福了“希望之燈”，這些由意大利薩萊諾監獄服刑人用陶瓷製成的罐子上有2025禧年的標誌。甘貝蒂樞機將象徵光明和重生的燈交給了行政區代表，他們將在1月份將其帶到意大利全國所有監獄。

元月8日，羅馬天皇后監獄舉行了“監獄中希望禧年”的介紹會，眾多政府官員出席這項活動。

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