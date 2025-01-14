加拉格爾訪剛果：教宗關愛這個國家

聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教在剛果首都布拉柴維爾進行訪問，為教會運動舉行禧年彌撒。總主教會見了該國總統、總理和外長。

（梵蒂岡新聞網）天災、部落爭鬥，以及生活和社會的困境使得剛果共和國人民飽受磨難，聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教為他們帶去教宗的問候和關懷。在落實框架協議的混合委員會啟動工作之際，加拉格爾總主教從元月11日起在剛果訪問。該協議於2017年簽署、2019年生效，承認教會及其機構的法人地位，保護其獨立性和自主性。

在廣場的彌撒

加拉格爾總主教元月13日會見剛果總統恩格索（N'Guesso）、總理馬科索（Collinet Makosso）和外長。本次訪問於14日週二結束。

12日主日，總主教在首都布拉柴維爾主教座堂的廣場為教會運動主持禧年彌撒。當地主教團主席、聖座駐該國大使，多名剛果主教、幾名政府成員和眾多信友參加了禮儀。信友們來自不同的教會團體，在慶典中獻上傳統的音樂、舞蹈和歌聲。

教宗的問候和感激

加拉格爾總主教在講道開始時說：「我今天給你們帶來教宗方濟各的問候和祝福。他密切關注剛果人民的生活。」「教宗方濟各掛念你們所有人、剛果天主教團體親愛的弟兄姊妹。他深知你們對和平與友愛的期盼與希望。天災，以及生活和社會的困境使你們堅忍不拔的精神受到考驗，在艱難時刻，他與你們同在。」

此外，教宗也向剛果百姓和教會表達「感激之情」。加拉格爾總主教指出，這是「因為你們作出了有益於福音的見證，建設一個更公正且友愛的社會」。

加拉格爾總主教祝福剛果人民，說：「願禧年能促使你們的信仰再次活力充沛，光照整個剛果教會的成聖之路。」

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