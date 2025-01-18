加拉格爾在剛果拜會總統恩格索，結束在布拉柴維爾的訪問

經歷了為期四天緊鑼密鼓的行程後，聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教結束了在剛果的訪問。此行是在落實框架協議的混合委員會啟動工作之際進行的：它是聖座與剛果政府積極友誼與合作的漫長進程上的最高成就。加拉格爾總主教與總理馬科索和外長加科索舉行會晤。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務院與各國及國際關係部門秘書長加拉格爾總主教元月14日與剛果總統恩格索（Denis Sassou N'Guesso）舉行會晤後，與總理馬科索（Anatole Collinet Makosso）和外交部長加科索（Jean-Claude Gakosso）進行了會談，他在布拉柴維爾的訪問隨之劃下句號。此行是在落實剛果共和國與聖座框架協議的混合委員會啟動工作之際進行的。

元月13日，在剛果外交部舉行的混合委員會啟動工作典禮上，加拉格爾總主教稱之為「歷史性的一天」。在場的有剛果政府和教會代表，以及聖座駐剛果和加蓬大使何明哲（Javier Herrera Corona）總主教。

聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長在講話中概述了剛果與聖座的合作發展，並強調在雙方之間關係與合作框架協議的重要性。聖座與剛果將於2027年慶祝建交50週年。

友誼與合作進程的最高成就

框架協議於2017年2月3日在布拉柴維爾簽署。加拉格爾總主教稱之為「聖座與剛果政府積極友誼與合作的漫長進程上的最高成就」。落實協議的混合委員會繼續推進工作和法律方面的討論，旨在「促使政府之間的關係能有助於在共同關心的各種領域進行有益的合作」。

加拉格爾總主教接著闡明，協議的內容「為剛果天主教會的公法人地位提供法律框架」。同時，總主教也重申國與國之間合作的國際原則，以及「共同的利益會在未來幾年內推動具體協議，諸如在教育、醫療衛生，以及在軍隊的靈性協助」等領域的協議。總主教指出，如此的合作將會加強兩國良好的雙邊與國際關係。目的始終是要在一個慘遭衝突和深層社會不平等打擊的世界上促進和平與修和的實際進程。

福傳的挑戰與環境的課題

在聖座與剛果合作的多個領域方面，加拉格爾總主教也提到福傳。「剛果今天是宗教與跨文化和睦共處的榜樣」。教會與國家的這個良好合作強而有力，而且在歐洲政教分離的啟發下，加拉格爾總主教認為，應當對「有建設性且包容性的政教分離原則」進行反思，也就是「國家政教分離的結構性調整，促使宗教的正向貢獻在公共領域正確地發揮出來，由此衍生的益處惠及所有的人」。

談到與剛果時事密切相關的環境問題，加拉格爾總主教引用了教宗方濟各在《願祢受讚頌》通諭中的呼籲，請眾人「擴大我們的視野，好能一起保護共同的家園」。

總主教最後表示，聖座願意繼續通過主教團的工作作出貢獻，促進社會各方的和諧發展與團結互助」。

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