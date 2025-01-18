帕羅林樞機在巴黎：需要不斷演進且有活力的政教分離

聖座國務卿帕羅林樞機在為期兩天的法國之行期間，元月16日在該國外交部出席一場研討會，紀念普恩加萊－切雷蒂協議的一百週年。正是這份協議把法人地位賦予法國天主教會。帕羅林樞機在講話中重申「健康的政教分離」模式，邀請在民政當局與宗教人士之間維持清晰又有建設性的關係。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機元月15日至16日在法國巴黎進行訪問。繼會見了法國政府領導人貝魯（François Bayrou）後，樞機隔天前往外交部參加一場研討會，主題是「1924年普恩加萊－切雷蒂（Poincaré-Cerretti）協議的延續與現況」。與他一同出席的有法國外交部長巴羅（Jean-Noël Barrot）、聖座駐法國大使米廖內（Celestino Migliore）總主教，以及法國主教團主席德穆蘭博福爾（Éric de Moulins-Beaufort）總主教

聖座國務卿在講話中讚揚這份誕生於書信往來的協議維持了一百年之久。該協議始於1924年元月時任聖座大使切雷蒂與總理普恩加萊就天主教會在該國的法人地位進行的書信交流。樞機指出，由於1905年有關教會與國家分離的法律所造成的司法空白，「法蘭西共和國與聖座經歷了20年的對立與緊張氣氛」，普恩加萊－切雷蒂協議終於同意在尊重以主教作為聖統制代表的情況下成立教區團體。該協議「在教會內獲得一致的支持」。

健康的政教分離應不斷演進

接著，樞機談論了法國對於政教分離的基本觀念。然後，樞機引用教宗去年12月15日訪問科西嘉時關於「健康的政教分離」的呼籲，要求發展「一種不斷演進且有活力的政教分離」。它「能適應各種環境，並促進民政當局與教會人士之間持續不停的合作」。

巴黎聖母主教座堂的重建是教會與國家良好合作的果實

此外，帕羅林樞機也提到巴黎聖母主教座堂在被火災燒毀的五年後重新開放。他說：「聖母主教座堂因其重新獲得且廣受讚揚的美好光輝，為所有人提供了一個恩寵、友愛與共融的時刻。」因此，怎麼能不提出「這個最近的榜樣來強調，在尊重政教分離下，教會與國家之間的良好關係是將巴黎的瑰寶還給法國的基本要件」，而且二者相得益彰？

最後，聖座國務卿以教宗的名義祝願「教會與國家之間維持清晰且有建設性的關係」。

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