聖座與184個國家和國際組織保持外交關係

聖座新聞室1月9日發表公告稱，聖座與184個國家保持著全面外交關係。在2024年，聖座與布基納法索簽訂了附加議定書，與中華人民共和國簽署的關於主教任命《臨時協議》的有效期再延長4年，並與捷克共和國簽署了若干法律問題的協議。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室1月9日發表公告稱，目前聖座與184個國家保持全面外交關係。總部設在羅馬的駐聖座的外交使團共有90個，其中包括歐洲聯盟和馬耳他騎士團。阿拉伯國家聯盟、國際移民組織和聯合國難民事務高級專員公署派駐聖座的辦事處也設在羅馬。

公告接著指出：2024年10月11日，聖座與布吉納法索簽署了“關於天主教會在布基納法索的法律地位協議的附加議定書”；隨後在10月22日，聖座與中華人民共和國同意將2018年9月22日簽署的《關於主教任命的臨時協議》的有效期再延長4年，該協議曾於2020年10月22日和2022年10月22日兩次續約；去年10月24日，聖座與捷克共和國簽署了關於若干法律問題的協議。

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