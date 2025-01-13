聖座修會部為道生會任命兩名宗座代表

一份由聖座修會部新任部長布蘭比拉修女簽署的公告通知，薩圖埃主教和埃查爾特修女分別獲任命為派往道生會和瑪達拉上主及聖母之僕修女會的宗座代表。

（梵蒂岡新聞網）聖座修會部為道生會（Verbo Encarnado）大家庭的男女兩個修會任命了兩名宗座代表，在培育、修會紀律、使徒工作和管理方面予以陪伴。這兩個「年輕」的修會由卜嘉樂（Carlos Miguel Buela）神父於1980年代成立，他於2023年在意大利熱那亞安息主懷。

兩名代表的任命

聖座修會部在元月11日公布的公告中通知了這項任命的消息。文件簽署人是今年元月6日獲任命的部長布蘭比拉（Simona Brambilla）修女，以及副秘書長希門尼斯（Aitor Jiménez Echave）神父。

公告表示，依照教宗的意願，特魯埃爾教區主教薩圖埃（Satué Huerto）獲任命為派往道生會聖職修會的宗座代表，埃查爾特（Clara Echarte）修女為派往瑪達拉上主及聖母之僕修女會（Servidoras del Señor y de la Virgen de Matarà）的宗座代表。這兩個修會均屬教區管轄，成立於阿根廷聖拉斐爾教區，總會院設於意大利韋萊特里-塞尼（Velletri-Segni）教區。

此決定的來龍去脈

公告強調，自這兩個修會創建以來，聖座修會部就「始終格外體貼且殷切地關注其生活」。在埃查爾特修女與幾名合作者「對女修會的宗座視察結束後」，並延續派往男修會的宗座專員阿夫里爾（Santos Abril y Castellò）樞機的陪伴，作出了這項決定。

「因此，其目的是要繼續對這兩個年輕修會的陪伴，尤其是在培育、修會紀律、使徒工作和管理方面」。

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