《百年通諭》基金會舉辦第六期教會社會訓導課程
由支持教宗《百年通諭》基金會舉辦的第六期教會社會訓導培訓課程將於1月18日開課，並於3月1日結束。其宗旨是“促進一群有思想、有凝聚力的人成長”，從而能夠“影響社會與經濟領域中實際和重要的現實”。
（梵蒂岡新聞網）由支持教宗《百年通諭》基金會（Fondazione Centesimus Annus–Pro Pontifice）舉辦的第六期教會社會訓導培訓課程將於1月18日開課，並於3月1日結束。本期課程的主題為“2025年禧年，教會社會訓導有哪些貢獻？”
二十多年來，支持教宗《百年通諭》基金會致力於推廣教會社會訓導的培訓課程。該課程面向公共和私營部門的領導者、專業人士、學者、企業家、修會會士以及為職場做準備的年輕學生，旨在培訓他們了解教會社會訓導的原則並展開行動。
支持教宗《百年通諭》基金會透過這些培育課程，旨在促進一群有思想、有凝聚力的人成長，從而能夠影響社會和經濟領域中實際和重要的現實。
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2025 January 10, 10:39