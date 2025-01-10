《百年通諭》基金會舉辦教會社會訓導課程

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《百年通諭》基金會舉辦第六期教會社會訓導課程

由支持教宗《百年通諭》基金會舉辦的第六期教會社會訓導培訓課程將於1月18日開課，並於3月1日結束。其宗旨是“促進一群有思想、有凝聚力的人成長”，從而能夠“影響社會與經濟領域中實際和重要的現實”。