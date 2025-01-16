帕羅林樞機訪問巴黎，與總理貝魯會面

在法國總理普恩加萊與聖座大使切雷蒂總主教書信往來的百週年紀念上，聖座國務卿帕羅林樞機於元月15日至16日在法國首都巴黎參加一場在法國外交部舉辦的研討會。樞機15日在馬提翁宮會見了總理，並與內政部長和外交部長舉行會談。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機近日在巴黎參加一場在法國外交部舉辦的研討會，其主題是一百年前，即1924年元月11日至17日時任聖座駐法國大使切雷蒂（Bonaventura Cerretti）總主教與法國總理普恩加萊（Raymond Poincaré）之間的書信往來；前者隔年成了樞機，後者則曾經擔任法國總統。法國最高行政法院將這些文件視為約束法國與聖座的國際協議，並同意在每個教區成立教區協會，藉以填補因1905年政教分離法律所產生的司法空白。誠如法國總理博爾內（Elisabeth Borne）於2023年3月份所證實的，後續的司法進展並不改變這些文件符合1905年法律的事實。

依照計劃，帕羅林樞機元月16日週四在聖座大使米廖內（Celestino Migliore）總主教的陪同下出席研討會。在場的還有法國主教團主席德穆蘭博福爾（Éric de Moulins-Beaufort）總主教。15日傍晚6點半，聖座國務卿在馬提翁宮與法國總理貝魯（François Bayrou）舉行會晤。政府網站表明，這是一次官方會談。隨後，帕羅林樞機前往內政部，其部長也是宗教事務負責人。最後，帕羅林樞機於16日上午在外交部與部長巴羅（Jean-Noël Barrot）會面，談論共同關心的國際議題。

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