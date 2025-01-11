帕羅林樞機在約旦奉獻聖堂：教宗與全教會關懷中東基督徒

聖座國務卿帕羅林樞機在約旦境內耶穌受洗的地點主持奉獻聖堂禮。他在彌撒講道中邀請基督徒進行真正的靈性更新，向中東基督徒保證普世教會關懷他們。

（梵蒂岡新聞網）「這麼多聖經事跡和人物在這裡相遇，所以我們能說這個地方蘊含了舊約的全部期待，它指向基督的來臨、聖父的顯現。」聖座國務卿帕羅林樞機元月10日在約旦河畔主耶穌受洗之地如此說道。

當天樞機在那裡主持眾人期待已久的奉獻聖堂禮。他指出，此處長期以來是個朝聖地，「因為洗者若翰在此為耶穌施洗，如同我們在本日福音中聽到的」。

就地理位置來說，「我們身處於地球的最低點，但恰恰是在這裡，天主前來與我們相遇，就像祂也將那些從遠方來的人擁入懷中那樣」。

為中東基督徒帶來教會的關懷

帕羅林樞機說：「我今天依教宗所願臨在於此，是要成為整個教會關懷中東基督徒團體的有形可見標記。」在連月的磨難和戰爭中，這份關懷通過無數的形式表達出來，尤其體現在教宗的話語上。

「我要鼓勵每個人不被當下的嚴峻困難所壓垮，卻要相信天主在帶領人類的歷史，儘管它帶著許多暴力、罪惡和死亡的疤痕。」「正值本地區處於嚴重動亂的歷史時刻，重要的是基督徒也為建設一個公正且和平的社會作出貢獻。」

在此背景下，樞機呼籲道：「我要把目光超越約旦，呼籲停火、釋放俘虜和人質，以及遵守人道主義法律。」「願各國領導人的心靈能受到觸動，去尋求和平及各民族的和睦共處。」樞機強調，絕不該讓暴力來決定我們的未來。

天主在這裡居住在我們中間

聖座國務卿表示很高興能參與這件歷史性的盛事。「今天我們蒙召首先向天主獻上感恩，不只是為了這座即將獻給祂的聖堂」。「所有的一切都始於天主子降生成人、居住在我們中間，尤其是住在聖地這裡的事實」。

樞機也轉達了教宗方濟各對約旦王室，特別是對阿卜杜拉二世國王和約旦政府的感激之情，「因為他們從1990年代皮奇里洛（Michele Piccirillo）神父辨認出這個聖地起，就展現出對這神聖之地的關切」。

哈希姆王國見證基督和初期教會的臨在

「此處和哈希姆王國的其它地點一起見證了基督和初期教會的臨在。」樞機由此提到梵蒂岡今年2月一場展覽的主題，即「約旦：基督信仰的拂曉」。它是「約旦與聖座之間深刻連結的表現」。

此外，樞機也向穆阿舍爾（Nadim Muasher）表示感謝，他為這座聖堂的完工貢獻良多。這座聖堂的奠基儀式於2009年本篤十六世教宗訪問聖地時舉行。樞機也感謝道生會神父們在那裡提供牧靈服務。

更新洗禮的朝聖良機

樞機祈願這個朝聖地能成為「所有信徒更新各自洗禮和承諾的絕佳地點」，以言以行跟隨死而復活的基督。

帕羅林樞機指出，禧年是寬恕與慈悲之年，因此是「這個朝聖的良機」。

真正靈性更新的機會

「耶穌受洗之地不光是個歷史遺跡，更是有助於真正靈性更新的地方。」帕羅林樞機如此表示。

他指出，「在這裡，在地球的最低點，在這片蒙福之地，我們感受到衝突、殘暴和罪惡行徑造成的莫大苦難，然而就是在這個地方，天打開了」。帕羅林樞機敦促道：「讓我們懇求和平之恩、那誕生在心裡、廣傳在社會架構中的真和平。」

帕羅林樞機最後鼓勵基督徒與他一起向天主獻上心靈和生命，「好讓基督要賜下的平安在中東為王」。

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