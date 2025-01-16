聖嬰兒童醫院率先將“漏壺”維生裝置用於五名心臟病患者

經歐盟放行醫療器械後，羅馬耶穌聖嬰兒童醫院率先進行微創手術，為幾名肺動脈瓣膜功能不全的先天心臟病患者安裝一種新的“漏壺形”維生裝置。這標誌著該醫院在治療此類先心病處於歐洲的最前沿地位。

(梵蒂岡新聞網)一個名為“漏壺”的醫療器械由自膨式支架和肺動脈瓣所組成，因其形狀而得名，它是治療嚴重先天性心臟病的維生裝置。羅馬耶穌聖嬰兒童醫院日前為5位年齡在15至40歲之間的先天性心臟病患者進行了手術，他們患有法洛氏四聯症。這標誌著該醫院成為歐洲在此類手術方面是醫療中心的開拓者。

歐盟批准後的首批手術

耶穌聖嬰兒童醫院的介入性心臟血管科主任布泰拉（Gianfranco Butera）博士向本新聞網介紹，這是該醫療器械獲得歐盟的CE認證後進行的首批手術。他說：“這種微創手術讓我們避免對那些因其病史而特別虛弱的患者進行心臟外科開胸手術，從而降低風險並提高他們的生活品質。患者術後只需2到3天即可出院。”

接著，他解釋說，人工瓣膜用於治療肺動脈瓣功能障礙，因為肺動脈瓣功能障礙會導致肺動脈狹窄或法洛氏四重症等疾病。傳統的方法是對患者實施有嚴重影響的外科手術，或是通過內窺鏡技術來植入，過程格外困難或實施不了。因此，耶穌聖嬰兒童醫院率先採取這個手段，等於是向前邁出了重要的一步。

新技術使可實施手術的患者比例上升至80%

隨後，布泰拉博士進一步解釋，生物組織瓣膜由於退化的緣故，需要定期更換；而金屬製的“漏壺形”裝置經久耐用，可以進一步通過血管嵌入新的瓣膜，而無需實施創傷性外科手術。最後，這位耶穌聖嬰兒童醫院的介入性心臟血管科主任總結道：“有賴於這個裝置，我們可以用微創手術的方式治療大約70%至80%的患者。”此前，大約只有40%的患者得到治療。

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