“呈現耶穌誕生的事件，就等同於以簡單和喜悅的方式宣告天主子降生成人的奧跡。”正如教宗方濟各所指出的，耶穌的誕生啓發了世世代代的藝術家，他們在幾個世紀以來，通過美的方式傳播福音。為慶祝聖誕節的時光，聖座新聞網每周為您推薦一件宗座收藏的藝術珍品，並配以歷任教宗的話語加以詮釋。

（梵蒂岡新聞網）今天推薦的是奧斯定修會團體於15世紀印製的一本彌撒經書，由兩位倫巴第藝術家在1460至1470年間裝飾完成，現藏於梵蒂岡宗座圖書館。經書中描繪了聖母瑪利亞一生中的多個場景：在將臨期第一主日對應的頁面上是“聖母領報”、“耶穌誕生”和“賢士朝拜”。

在“賢士朝拜”這一場景中，圖案被繪於“Ecce advenit dominator”（看，主宰者已來到）的首字母“E”中，以鮮艷的色彩展現了故事的生動性。畫面中，目光和姿態交織互動。賢士們圍繞著懷抱耶穌的瑪利亞，他們的華麗服飾與襁褓中赤身裸體的嬰孩形成鮮明對比。其中一位賢士在耶穌前俯身朝拜，並舉起他的王冠，表達崇高的敬意。

“最後，對賢士而言，聆聽聖經的聲音是不可或缺的：只有聖經才能為他們指引道路。天主的聖言才是真正的星辰，在人類言語的不確定中，為我們帶來了天主真理的無比光輝。親愛的弟兄姐妹們，讓我們跟隨這顆星辰，也就是天主的聖言，讓祂引領我們的生命，與教會一同前行，因為聖言在教會内安置了祂的帳幕。我們的道路將永遠被光明照耀，這光明是任何其他標記無法賦予的。如此，我們也能成為他人的星辰，成為基督在我們身上散發的光輝的反映。”（本篤十六世教宗，2011年1月6日）

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