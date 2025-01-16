宗座視察員：梅久戈耶是上主選來與祂相遇的恩寵之地

教宗方濟各派往梅久戈耶的宗座視察員卡瓦利總主教接受本新聞網採訪，講述在那裡結出的靈性果實。

（梵蒂岡新聞網）「梅久戈耶是個普通的地方，沒有什麼特別的東西。它成了靈性上的恩寵之地，人們從世界各地而來。他們來，並在那裡開始祈禱。」卡瓦利（Aldo Cavalli）總主教在接受本新聞網採訪時如此表示。這位現年78歲的總主教一生在各地的使館為聖座效力，2021年蒙教宗方濟各派遣去梅久戈耶（另譯：默主哥耶）擔任宗座視察員。

他首先向本新聞網講述在梅久戈耶堂區生活並與朝聖者相遇的經驗。他說：「我之前從來沒去過梅久戈耶。但我是意大利人，我的很多同胞跟去過那裡的人有聯繫。我一直都注意到，當他們從梅久戈耶回來時，這些人更致力於靈性和人性的層面，更投身於堂口、要理班和行善。他們比以前更熱心。現在我在那裡待了三年：那是一個普通的地方，沒什麼特別的東西。它成了靈性上的恩寵之地，人們從世界各地而來。他們來，並在那裡開始祈禱。他們進入與主耶穌的共融，童貞聖母瑪利亞給予他們陪伴。這是簡單的祈禱：他們渴望改變生活，過得比以前更好；他們渴望妥善解決或應對各自的問題。改變需要悔改，尤其落實在懺悔聖事中。這在梅久戈耶是稀疏平常的事。」

談到這裡，總主教分享了一個親身經歷。他說：「三年前的2月份，我剛抵達時，坐在聖堂後方戶外的板凳上。有個拉丁美洲家庭過來，他們家有個很叛逆的15歲少年，真的很叛逆！才過了5分鐘，他就來辦告解了。他的父母看著他，驚訝不已。這是上主選來與祂相遇的恩寵之地。」

梅久戈耶的靈性果實已經受到認可。卡瓦利總主教解釋道：「聖座教義部審查了兩點，這些都有檔案紀錄。第一點涉及果實。成千上萬又成千上萬的人從世界各地來到梅久戈耶。今年有兩百萬名成年人和青少年來到這裡。將近5萬名司鐸來這裡祈禱、悔改。再者，其它重要的果實還有聖召。很多人祈禱。」

第二個審查的要點是訊息。宗座視察員指出，「每個訊息都與我們的教義進行了對照，並證實了這些訊息與教義相符合。果實非常積極，對信仰來說訊息是正面的：這讓人能說，梅久戈耶是恩寵之地」。同時，卡瓦利總主教也表示，這恩寵之地「有助於我們今天更好地活出信仰」。

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