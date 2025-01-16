宗座視察員：梅久戈耶是上主選來與祂相遇的恩寵之地
（梵蒂岡新聞網）「梅久戈耶是個普通的地方，沒有什麼特別的東西。它成了靈性上的恩寵之地，人們從世界各地而來。他們來，並在那裡開始祈禱。」卡瓦利（Aldo Cavalli）總主教在接受本新聞網採訪時如此表示。這位現年78歲的總主教一生在各地的使館為聖座效力，2021年蒙教宗方濟各派遣去梅久戈耶（另譯：默主哥耶）擔任宗座視察員。
他首先向本新聞網講述在梅久戈耶堂區生活並與朝聖者相遇的經驗。他說：「我之前從來沒去過梅久戈耶。但我是意大利人，我的很多同胞跟去過那裡的人有聯繫。我一直都注意到，當他們從梅久戈耶回來時，這些人更致力於靈性和人性的層面，更投身於堂口、要理班和行善。他們比以前更熱心。現在我在那裡待了三年：那是一個普通的地方，沒什麼特別的東西。它成了靈性上的恩寵之地，人們從世界各地而來。他們來，並在那裡開始祈禱。他們進入與主耶穌的共融，童貞聖母瑪利亞給予他們陪伴。這是簡單的祈禱：他們渴望改變生活，過得比以前更好；他們渴望妥善解決或應對各自的問題。改變需要悔改，尤其落實在懺悔聖事中。這在梅久戈耶是稀疏平常的事。」
談到這裡，總主教分享了一個親身經歷。他說：「三年前的2月份，我剛抵達時，坐在聖堂後方戶外的板凳上。有個拉丁美洲家庭過來，他們家有個很叛逆的15歲少年，真的很叛逆！才過了5分鐘，他就來辦告解了。他的父母看著他，驚訝不已。這是上主選來與祂相遇的恩寵之地。」
梅久戈耶的靈性果實已經受到認可。卡瓦利總主教解釋道：「聖座教義部審查了兩點，這些都有檔案紀錄。第一點涉及果實。成千上萬又成千上萬的人從世界各地來到梅久戈耶。今年有兩百萬名成年人和青少年來到這裡。將近5萬名司鐸來這裡祈禱、悔改。再者，其它重要的果實還有聖召。很多人祈禱。」
第二個審查的要點是訊息。宗座視察員指出，「每個訊息都與我們的教義進行了對照，並證實了這些訊息與教義相符合。果實非常積極，對信仰來說訊息是正面的：這讓人能說，梅久戈耶是恩寵之地」。同時，卡瓦利總主教也表示，這恩寵之地「有助於我們今天更好地活出信仰」。
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