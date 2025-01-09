聖座駐約旦大使：中東基督徒並不孤單

聖座駐約旦大使達爾托索總主教在安曼出席一場有關基督信仰的展覽，並接受本新聞網採訪，談論此展覽的意義和帕羅林樞機的到訪。

（梵蒂岡新聞網）「少了基督徒的中東，就不是中東了。我們要記得基督徒在約旦這裡對社會的重大貢獻。這是持續不斷的貢獻。」聖座駐約旦大使達爾托索（Giovanni Pietro Dal Toso）總主教元月8日在安曼出席一場有關基督信仰的展覽時，向本新聞網如此表示。

這場展覽的主題是「約旦：基督信仰的拂曉」。達爾托索總主教在採訪中首先介紹了這項活動。他指出，展覽的主題「拂曉」已經說明了其意義。「我們不只有一些聖經地點，耶穌在那裡的臨在已獲得確認；我們也能在一些地方看到最初幾個基督徒團體的臨在。因此，在約旦這裡有一股延續性，即世代以來持續有基督徒團體臨在於這個國家。」

「展覽要強調的正是這個臨在。重要的是要知道，約旦維護這份寶藏，更要知道基督徒一直臨在於約旦這裡，而且基督徒團體屬於中東、屬於阿拉伯文化，如同其他宗教那樣；這點為我們西方世界來說格外重要。所以說，我希望這展覽也將有助於西方更清楚了解中東的本質和歷史。」

聖座國務卿帕羅林樞機即將以教宗使節的身份在約旦為耶穌受洗堂主持奉獻禮。對此，聖座大使表示，「帕羅林樞機的來訪、新聖堂的奉獻禮、他以教宗使節身份的蒞臨，當然強調了該地點的重要性，因為這是耶穌受洗的地方；這能讓我們每一個人想起自己的洗禮。但與此同時，我認為，此行是關懷地方教會、關懷中東這裡的基督徒的記號，這點也非常重要。他們並不孤單。」

達爾托索總主教進一步表明：「他們並不孤單，我們由衷關心。聖座關心基督徒團體，因為少了基督徒的中東，就不是中東了。我們要記得基督徒在約旦這裡對社會的重大貢獻。這是持續不斷的貢獻。」

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