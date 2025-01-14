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2025.01.10 Mr Ghady El Khoury, Ambasciatore del Libano presso la Santa Sede 2025.01.10 Mr Ghady El Khoury, Ambasciatore del Libano presso la Santa Sede 
梵蒂岡
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黎巴嫩駐聖座大使：穩定的敘利亞會使黎巴嫩獲益

黎巴嫩駐聖座新任大使接受本新聞網採訪，談論奧恩最近當選該國總統，以及敘利亞局勢變化的益處。

（梵蒂岡新聞網）有國際支持的軍事領導人奧恩（Joseph Aoun）近日當選黎巴嫩總統，以及鄰國敘利亞日前政權易主。這兩大突破性的進展可能會為黎巴嫩帶來進一步的正面發展。黎巴嫩駐聖座新任大使庫里（Ghady El-Khoury）向本新聞網如此表示。這位外交官對黎巴嫩的復甦持樂觀態度，並感謝教宗方濟各和聖座持續對香柏之國的支持。

新總統奧恩將軍是天主教馬龍尼禮信徒，符合該國關於不同宗教分權共治體系的要求。他於元月9日當選，結束了長達26個月的政府僵局和總統出缺期。現年61歲的總統當天發表了宣誓致詞，強調一些塑造黎巴嫩日後政治路線的關鍵點。他標誌出「國家的新階段」，同時也談及國內外當前的巨大挑戰。

與敘利亞新政權的接觸

這些重點反映出黎巴嫩政策的改弦易張，其中包括在阿薩德政權倒台後與敘利亞建立新的關係。

新總統採取的首要步驟之一是派遣黎巴嫩的看守總理米卡提（Najib Mikati）去大馬士革會見敘利亞的新強人沙拉（Ahmed al-Sharaa），以改善長期令人擔憂的關係，並加強兩國共同的邊界。這是睽違15年後首次有一位黎巴嫩總理訪問鄰國敘利亞。

黎巴嫩如釋重負

黎巴嫩人民和基督徒團體普遍對奧恩將軍的任命感到如釋重負。天主教馬龍尼禮領導人拉伊（Bechara Boutros Raï）宗主教元月10日與奧恩舉行會晤，讚許他的就職講話是「黎巴嫩得救的路線圖」。

正確時刻的正確人選

庫里大使對此懷有積極的願景，稱奧恩是正確時刻的正確人選。「他得到黎巴嫩人的高度信任，激發對穩定的無比信心。」

這位黎巴嫩大使表示，梵蒂岡外交孜孜不倦地促使總統職務的空缺填滿，為解決政府的僵局作出了重大貢獻。「我們必須對此心存感激。」

增進基督徒與穆斯林在黎巴嫩的和睦共處

庫里大使強調，這個積極結果很重要，為中東所有基督徒和黎巴嫩穆斯林都是如此。他指出，該國的獨特價值在於其宗教和文化的多元性及和睦共處。

在黎巴嫩的復甦方面，敘利亞的穩定與和平至關重要

談到敘利亞最近的政權易主，庫里也表達了謹慎的樂觀態度，強調敘利亞的穩定對黎巴嫩來說關鍵至極，因為兩國之間在歷史、政治和經濟上有緊密聯繫。

一個和平的敘利亞會對黎巴嫩的復甦作出積極貢獻。庫里大使表示，「一個穩定的敘利亞只會帶給黎巴嫩正面的影響」，促使兩國把焦點從衝突轉向它們嚴重的社會－經濟挑戰，包括嚴峻的人道主義危機。

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2025 January 14, 11:31
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