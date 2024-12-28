聖座禮儀及聖事部：藉著禧年重振教會的祈禱

聖座禮儀及聖事部部長羅赫樞機宣布，即將出版《誦讀日課增補》和《羅馬殉道者名錄》第三版。這兩項計劃已得到教宗方濟各的批准，這在完成梵二大公會議禮儀改革的行程中走出了新的一步。

（梵蒂岡新聞網）2025年禧年前夕，聖座禮儀及聖事部部長羅赫（Arthur Roche）樞機向梵蒂岡媒體表示，該部會於10月28日的例行會議中決定出版兩本禮儀書籍，這在完成梵二大公會議禮儀改革的行程中走出了新的一步。這兩本新書分別是《誦讀日課增補》和《羅馬殉道者名錄》第三版。

羅赫樞機解釋這兩項計劃的重要性說，首先是《誦讀日課增補》，因為我們的確面臨一個重要時刻，去實現梵蒂岡第二屆大公會議所期望的改革計劃。至於《羅馬殉道者名錄》，這是一本禮儀書，必須定期加以更新和補充，將教會認為是聖德典範的男人和女人的名字列入。最新的版本是2004年出版的。

羅赫樞機補充道，“在過去的20年裡，聖人和真福的人數增加了不少，我們的部會也收到了關於對這些聖人和真福的歷史、地理、生平進行說明的請求和指正，對這些要求和指正有待進行仔細的研究”。

關於《誦讀日課增補》具體的新意，羅赫樞機說，目前使用的《誦讀日課》在聖經經文和教父作品的選讀上是以一年為循環，即每年重複相同的誦讀內容。只有一些主教團和幾個隱修會要求使用“兩年循環”的選讀並得到許可。現在“兩年循環”的聖經經文、教會的教父及作家的作品則向普世教會推薦使用。

樞機闡明，這不是簡單地由“一年循環”來補充“兩年循環”，儘管所選讀的經文和作品在“一年循環”中已經存在。“兩年循環”的使用是自主的、“原創的”，而且是有選擇性的，也就是說可在兩者之中選擇其一。

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