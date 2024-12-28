新庇護廣場落成，羅馬和聖座之間的“擁抱”

新的庇護廣場日前舉行了啟用儀式。聖座國務卿帕羅林樞機和意大利部長會議主席梅洛尼女士，出席了啟用禮。

（梵蒂岡新聞網）禧年來臨之際，聖座傳播部大樓前的新庇護廣場12月23日舉行了啟用儀式。梵蒂岡警衛隊樂隊和羅馬首都當地警隊在儀式中演奏了梵蒂岡和意大利國歌。

聖座國務卿帕羅林樞機，聖座福音傳播部代理部長、負責禧年籌備工作的菲西凱拉總主教代表聖座出席了當天的儀式。樞機指出，“這是一個意義非凡的時刻，對我個人而言，是一個感謝的時刻”。在新廣場中，古老與現代的建築在一起並不矛盾。帕羅林樞機總結道，“一項具有重要工程價值的工作已完成，將便於人們通過台伯河欣賞羅馬城但不將其分開”。

羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）也出席了啟用儀式。他評論說，“很少人相信我們，但我們做到了”。市長指出，這是“一場真正與時間的賽跑”，在開啟聖門前能及時完成工程。庇護廣場成了羅馬最寬敞的城市步行區，能容納15萬人。因此，是“舉辦很多禧年活動的”合適場所。

此外，出席新廣場落成典禮的人士中也有意大利部長會議主席梅洛尼女士。她說，這是一個“小小的民間奇跡”。梅洛尼希望朝聖者在朝聖旅途中能夠擺脫一切不必要的東西。“朝聖背包很輕，因為只裝有基本的必需品”。

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