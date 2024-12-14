教會會議秘書處常務委員會：教宗首次任命兩名女性成員

聖座修會部秘書長布蘭比拉修女，以及聖座主教部成員莉婭女士，獲教宗任命為教會會議秘書處常務委員會成員；同時獲此任命的還有霍勒利希樞機和雷波萊樞機。教宗任命的成員不再必須是主教。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各為教會會議秘書處第16屆常務委員會任命了四名成員，聖座新聞室12月13日公布了此項任命。他們分別是盧森堡總主教、世界主教會議2023年和2024年10月兩次會期的總發言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機；今年12月7日領受樞機方帽的意大利都靈總主教雷波萊（Roberto Repole）樞機；聖座修會部秘書長布蘭比拉（Simona Brambilla）修女；以及2022年獲任命為聖座主教部成員的天主教婦女組織世界聯盟主席莉婭（Maria Lia Zervino）女士。這是首次有兩名婦女獲教宗任命為該委員會成員，因此教會會議秘書處常務委員會成員不再必須是主教。

布蘭比拉修女：同道偕行進程改變個人、團體和教會

布蘭比拉修女接獲任命的消息後說：「我對同道偕行進程深有信心。我們已經且現在正在經歷一個有關聖神的經驗，祂推動教會攜手前行、互相聆聽、彼此建設。在這經驗上沒有回頭路，要始終前行；並且在內心、在深處前進，參與其中，投入一種螺旋式的律動，它大力而溫柔地引領我們走向我們作為基督徒的本質，即：在基督內的弟兄姊妹。」

修女指出，「世界主教會議是個細膩的靈性旅途。它使一切得到改變、自由、團結並和諧，卻從不使之變得扁平。我懇求天主賜予聖寵，使我們能更加敞開心扉來接受天主的這份氣息，讓我們以個人、團體、教會和全人類的身份得到改變」。

總共17名成員

一份公告表示，今年10月23日，世界主教會議常規會議第15場全體大會選出了教會會議秘書處常務委員會的其他成員。

教宗今年10月17日批准了《關於世界主教會議大會舉行及教會會議秘書處工作的指示》第10條的修訂，因此其常務委員會成員總共有17人：在10月份的大會期間，從拉丁禮、東方禮的主教和同等神長之間選出12位成員。天主教東方禮教會一位，以及拉丁禮教會的大洋洲一位，北美洲、拉丁美洲、歐洲、非洲和亞洲各兩位。

不再必須是主教

此外，在適當的時機，根據下一屆世界主教會議的主題，一名聖座部會首長也會加入委員會的行列。依照《主教共融》宗座憲令（24條1至3項），教會會議秘書處常務委員會負責籌備並落實世界主教會議常規會議。

這些成員在世界主教會議常規會議上選出後，會議一結束，他們的任期就立即展開。他們是下一屆世界主教會議常規會議的成員，並在下一屆常規會議結束時卸下委員會成員的職務。該委員會由教宗主持，是教會會議秘書處的一部分。

常務委員會成員名單

新的常務委員會將於12月17日召開視頻會議，其成員分別是：

1.）天主教安提約基雅希臘-梅爾基塔禮宗主教、安提約基雅希臘-梅爾基塔禮主教會議領導人阿布斯（Youssef Absi）；

2.）哥倫比亞波哥大總主教魯埃達（Luis José Rueda Aparicio）樞機；

3.）法國馬賽總主教阿弗蘭（Jean-Marc AVELINE）樞機；

4.）盧森堡總主教霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機；

5.）中非共和國班吉總主教恩扎帕拉因加（Dieudonné Nzapalainga）樞機；

6.）意大利都靈總主教雷波萊（Roberto Repole）樞機；

7.）印度果阿和達曼總主教費勞（Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão）樞機；

8.）菲律賓加洛坎主教維爾吉利奧（Pablo Virgilio Siongco David）樞機；

9.）澳大利亞珀斯總主教科斯特洛（Timothy John Costelloe）；

10.）美國布朗斯維爾主教弗洛里斯（Daniel Ernest Flores）；

11.）加拿大瓦利菲爾德主教福貝爾（Alain Faubert）；

12.）委內瑞拉馬拉開波總主教阿蘇亞赫（José Luis Azuaje Ayala）；

13.）立陶宛維爾紐斯總主教格魯沙斯（Gintaras Grušas）；

14.）喀麥隆巴門達總主教恩凱亞（Andrew Nkea Fuanya）；

15.）聖座修會部秘書長布蘭比拉（Simona Brambilla）修女；

16.）聖座主教部成員莉婭（Maria Lia Zervino）女士。

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