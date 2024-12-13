聖座將臨期第二場默想：重新找到對天主和對他人的信賴

教宗府講道神師在保祿六世大廳進行了迎接耶穌聖誕的第二場默想：“信任之門”。神父舉出信賴的3個範例：猶大國王阿哈次、無名的羅馬百夫長和大聖若瑟。

（梵蒂岡新聞網）在一個集體趨向於自私的時代，還能談信任嗎？在生命的艱難時刻，我們害怕失去某些極為重要的東西，這樣還能相信某些事或某些人嗎？這些是教宗府講道神師帕索里尼（Roberto Pasolini）神父在將臨期第二場默想中，向教宗及其羅馬聖座的合作者們提出的兩個核心問題。這場默想於 12 月 13 日上午在保祿六世大廳舉行。三場默想的總主題為“希望的門：經由基督誕生的預言走向聖年的開啟”。

信任，人際關係的根本

在12月6日將臨期第一場默想中探討了“驚訝的門”之後，帕索里尼神父邀請在場的人跨越“信任之門”。神父強調，信任不是天真的樂觀，而是一種勇敢的選擇，源自於對現實生活的深刻洞察力，即使在艱難時刻也能保持希望。

猶大的阿哈次王

為了說明這個道理，帕索里尼神父以三個人物為例：猶大國王阿哈次、無名的羅馬百夫長和大聖若瑟。阿哈次王在敘利亞—厄弗辣因的戰爭中，不信賴上主，不但沒有按照依撒意亞先知的指示，堅守耶路撒冷，反而與亞述結盟，最終成為亞述的附庸。阿哈次實際上不相信天主上智的安排，但儘管如此，天主並沒有將目光從他身上移開。相反地，在阿哈次王氣餒的時刻，上主對他說了有關厄瑪奴耳的預言：“有位貞女要懷孕生子，給他起名叫厄瑪奴耳”（依七14）。

天主的注視讓我們啟程行走

帕索里尼神父說道，在我們處在考驗和沮喪的時刻，正是天主的注視讓我們走出困境並重新上路。“天主尊重我們的自由，當我們運用自由成為與祂相似的人時，祂會高興。即使我們選擇自我封閉、自私自利，祂也尊重這個自由。然而，如果我們避開祂的目光，天主也不將祂的目光從我們身上移開。祂繼續認定我們是祂所愛的子女，相信我們能夠重返祂的身邊並回歸我們自己”。

羅馬百夫長

帕索里尼神父例舉的第二個人物是《路加福音》中描述的羅馬軍隊的一個百夫長：儘管他是異教徒，但他決意信賴耶穌，請耶穌醫治生病的僕人。百夫長關心他人的生命和需求，也儘量不給救主增添麻煩，避免讓祂進入自己的家門，因為他知道像耶穌這樣守法的猶太人若進入異教徒的家，會受到玷汙。（參閱：路七6-7）

事實上，他對耶穌說了一句“美妙的話”，這話日後被納入基督信仰的禮儀中：“主，我當不起祢到我心裡來，只要祢一句話，我的靈魂就會痊癒。”教宗府講道神師解釋說，這句話表達了對主耶穌的極大信任，相信耶穌是天主救恩的聖言。

信賴天主與關懷近人

此外，還需要強調羅馬百夫長的另一個方面，就是信賴天主與關懷近人是“分不開的”或是對稱的。“只有相信在我們所處的關係中秉持信賴和謙恭從來都不是多餘的，我們對天主的信賴才是真實的”。這不單是要顯示些許的熱情，而且“總要找出時間和方式，設身處地為他人著想”，並跟隨那從不讓我們感到窘迫的上主，“甚至在我們有了罪過時也如此”，因為“是愛走近他人，是光永遠照耀，在黑暗中也如此”。

帕索里尼神父重申，作為基督徒意味著要擴展並增加我們的人性與愛心，否則我們就會欺騙自己，認為“我們躲在天主的庇蔭下”，就可對天主、近人，以及我們自己“少一些信任”。

大聖若瑟，信賴的圖像

關於大聖若瑟，這位加布遣會士稱他為“信賴的圖像”，因為他願意“給自己重新定位，不以自身為起點，而是酌情而定”。在一個女性隨從男性的社會中，若瑟被稱為“瑪利亞的丈夫”（瑪一16），這絕非偶然。雖然他對瑪利亞的懷孕感到困惑不解，但他沒有憤怒，也沒有逃避，而是留下來，留在弱者，即童貞女和嬰孩的身邊。

帕索里尼神父重申，若瑟沒有要求也沒有為自己討回公道，而是調整自己以適應所處的狀況。他拒絕各種被動或放棄的態度，因此是“勇敢主角”的典範。

愛的超越

在信賴上主的同時，耶穌的養父直覺到一件重要的事：需要比他想像的要愛得更多。帕索里尼神父強調，這個教導也適用於我們：當我們處於複雜的情況時，就會陷於恐慌或憤怒，不會停下來思考，只會試圖逃避問題。我們害怕“面對現實，因為我們不願意認識到，需要更多的關心他人的生活”。

即使在最黑暗的時刻，天主的光也在照耀

然而，“真正的正義行為絕不在於解決令我們煩惱或不爽的事，而在於嘗試改變自己，根據我們身邊人的需求或困難來重新調整我們的期望”。因此，如同大聖若瑟那樣，在我們生命最關鍵、最黑暗的過程中，當我們似乎要失去一些極為重要的事物時，天主總是會開啟一道光，激發我們的創造力，教導我們不要放棄夢想，而是以不同的方式實現這些夢想。

戒除自私自利

大聖若瑟的另一個美德，就是接納別人的現實情況，保持貞潔，不僅是狹義上身體的貞潔，也有更廣的意義，如戒除自私自利、“在與他人保持關係時，尊重他人的節奏和時間”，以及“彼此照顧和關懷”。帕索里尼神父說，“在這個更關注我們自己的時代，避免無用及犧牲我們人性的有害行為”，集體的風險可能就是墮入自私自利，將他人置於次要地位。這便解釋，為什麼這麼多愛和奉獻生活的道路就這樣輕易中斷了。

教宗府講道神師最後總結道，在這將臨期，我們要跨越眾先知、羅馬百夫長和大聖若瑟所指定的“信任之門”，因為唯有將我們的目光投向天主，重新找到對祂、對我們自己，以及對他人的信任，我們才會“看到周遭的美好”，並“接納現實，即使是不盡人意、幾乎令人抗拒的現實，也要嘗試不討回公道，而是調整我們的心”，明瞭這個現實能成為“幸福的場所，因為這是上主選擇與我們永遠同在的地方”。

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