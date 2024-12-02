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Il Padiglione della Santa Sede per la Biennale di Venezia nel Casa di Reclusione femminile della Giudecca Il Padiglione della Santa Sede per la Biennale di Venezia nel Casa di Reclusione femminile della Giudecca  (AFP or licensors)
梵蒂岡
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威尼斯藝術雙年展：聖座展館接待遊客逾2萬人次

聖座設館參加威尼斯藝術雙年展。聖座展館設在威尼斯朱代卡女子監獄內，由聖座文化教育部推動，主題聚焦於人權和最弱小者，使藝術家、公眾與監獄服刑人之間的接觸成為一次非凡的分享體驗。

（梵蒂岡新聞網）第60屆威尼斯國際藝術雙年展舉辦期間，朱代卡女子監獄的大門破例在7個月的時間裡向超過兩萬名遊客敞開，訪客們在那裡得以參觀聖座展館。聖座展館以“用我的眼睛”為主題，由聖座文化教育部主辦，在聖座展館館長門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機的推動以及帕里西（Chiara Parisi）女士和拉奇內（Bruno Racine）的策劃下，他們邀請了9名國際知名藝術家前來參展。這一項目的獨特之處在於，通過與意大利司法部監獄管理部門的合作，朱代卡女子監獄的服刑人也能在相關人員的幫助下積極參與藝術展，她們不僅從事了導遊活動，還開展了一系列操作活動，豐富了向公眾開放的展覽部分。

門票早早告罄

聖座展館每天可接待100人參觀，開幕的頭幾個月後，門票就已告罄。教宗方濟各於4月29日到訪威尼斯雙年展，在朱代卡女子監獄的小堂內向服刑人和藝術家們表達了關懷之情：“坦白說，在你們旁邊我沒有感覺自己是個外人：我感覺像在家一樣。我認為，事實上這適用於每一個人，因為從各個方面來看，藝術都具有‘避難城’的地位”，它本質上不服從於暴力和歧視的規則，卻創造出人類歸屬感的形式，承認、包容、保護並擁抱每一個人”。

教宗對監獄和生活在那裡的人的關注

聖座教育文化部部長門東薩樞機強調，聖座展館的一個重大成果是：足以讓很多其他機構認識到同監獄等現實環境合作的前景。這對於聖座來說，也意味著一個希望的訊號、一個有形的轉變願景。因此樞機向意大利司法部監獄管理部門、威尼斯主教團、意大利聯合聖保羅銀行致以感謝，項目的實行離不開他們的支持。策展人拉奇內（Bruno Racine）提到：“展覽回應了教宗對監獄以及生活在那裡的人的關注。為此，我們願意打開一個所有人都覺得自己是外人但受邀用自己的眼睛、不帶濾鏡地去參觀的場所。這讓人得以透過藝術、通過藝術家和服刑人共同創作的作品，通過服刑人與來自世界各地的公眾每天的相遇，獲得一種充滿分享與人性的獨特體驗”。

源於相遇的一切

策展人帕里西（Chiara Parisi）女士談到：“這個項目給我們每個人都留下了深刻的教益”。她總結道：“該項目中沒有任何事物是抽象的：所有都源自於相遇，源自於真正的、實際的接觸。首先，在這些服刑人和藝術家之中，我們認識了傑出的女性，她們以不可思議的毅力進行工作，她們必須證明一些我們從未被要求證明的事情。該項目在我們與她們間創造了深刻的身體上和精神上的聯繫。什麼事情是最有力的？看到她們對生活、學習、成長的渴望”。

媒體廣泛報導

“用我的眼睛”通過全新的視角，讓人們以宛如新生的意識重新看待自己。該項目已成為一種靈感來源，並將繼續啟發人心。我們會持續拜訪以極大的慷慨和勇氣接待我們的朱代卡女子監獄，共同構思或大或小的新想法。在展出期間，聖座展館在國內外媒體上得到了廣泛的關注，全球報紙、雜誌、網路媒體、通訊社、電臺和電視臺共發表了超過500篇報導。開館前幾天，展館專門為國內外記者組織了7場導遊活動，每場25人參與。在展館開放的八個月裡，共有115家國內外媒體獲准參觀，主要來自意大利、巴西、中國、法國、德國、荷蘭、英國、西班牙和美國。

展望國際建築雙年展

在與藝術家卡泰蘭(Maurizio Cattelan)和監獄服刑人的合作下，《羅馬觀察報》的月刊《街頭觀察報》（副刊可線上流覽）特別出版了由服刑人員創造的內容。聖座展館還與多所國際大學合作，舉辦了以藝術與社會為主題的科學項目，這些項目成果將很快在網站www.dce.va上線。

第19屆威尼斯國際建築雙年展計劃於2025年5月10日至11月23日舉辦，聖座文化教育部已經開始與威尼斯市政府進行對話，以規劃聖座在雙年展中的長期臨在。

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2024 December 02, 11:44
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