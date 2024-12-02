威尼斯藝術雙年展：聖座展館接待遊客逾2萬人次

聖座設館參加威尼斯藝術雙年展。聖座展館設在威尼斯朱代卡女子監獄內，由聖座文化教育部推動，主題聚焦於人權和最弱小者，使藝術家、公眾與監獄服刑人之間的接觸成為一次非凡的分享體驗。

（梵蒂岡新聞網）第60屆威尼斯國際藝術雙年展舉辦期間，朱代卡女子監獄的大門破例在7個月的時間裡向超過兩萬名遊客敞開，訪客們在那裡得以參觀聖座展館。聖座展館以“用我的眼睛”為主題，由聖座文化教育部主辦，在聖座展館館長門東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機的推動以及帕里西（Chiara Parisi）女士和拉奇內（Bruno Racine）的策劃下，他們邀請了9名國際知名藝術家前來參展。這一項目的獨特之處在於，通過與意大利司法部監獄管理部門的合作，朱代卡女子監獄的服刑人也能在相關人員的幫助下積極參與藝術展，她們不僅從事了導遊活動，還開展了一系列操作活動，豐富了向公眾開放的展覽部分。

門票早早告罄

聖座展館每天可接待100人參觀，開幕的頭幾個月後，門票就已告罄。教宗方濟各於4月29日到訪威尼斯雙年展，在朱代卡女子監獄的小堂內向服刑人和藝術家們表達了關懷之情：“坦白說，在你們旁邊我沒有感覺自己是個外人：我感覺像在家一樣。我認為，事實上這適用於每一個人，因為從各個方面來看，藝術都具有‘避難城’的地位”，它本質上不服從於暴力和歧視的規則，卻創造出人類歸屬感的形式，承認、包容、保護並擁抱每一個人”。

教宗對監獄和生活在那裡的人的關注

聖座教育文化部部長門東薩樞機強調，聖座展館的一個重大成果是：足以讓很多其他機構認識到同監獄等現實環境合作的前景。這對於聖座來說，也意味著一個希望的訊號、一個有形的轉變願景。因此樞機向意大利司法部監獄管理部門、威尼斯主教團、意大利聯合聖保羅銀行致以感謝，項目的實行離不開他們的支持。策展人拉奇內（Bruno Racine）提到：“展覽回應了教宗對監獄以及生活在那裡的人的關注。為此，我們願意打開一個所有人都覺得自己是外人但受邀用自己的眼睛、不帶濾鏡地去參觀的場所。這讓人得以透過藝術、通過藝術家和服刑人共同創作的作品，通過服刑人與來自世界各地的公眾每天的相遇，獲得一種充滿分享與人性的獨特體驗”。

源於相遇的一切

策展人帕里西（Chiara Parisi）女士談到：“這個項目給我們每個人都留下了深刻的教益”。她總結道：“該項目中沒有任何事物是抽象的：所有都源自於相遇，源自於真正的、實際的接觸。首先，在這些服刑人和藝術家之中，我們認識了傑出的女性，她們以不可思議的毅力進行工作，她們必須證明一些我們從未被要求證明的事情。該項目在我們與她們間創造了深刻的身體上和精神上的聯繫。什麼事情是最有力的？看到她們對生活、學習、成長的渴望”。

媒體廣泛報導

“用我的眼睛”通過全新的視角，讓人們以宛如新生的意識重新看待自己。該項目已成為一種靈感來源，並將繼續啟發人心。我們會持續拜訪以極大的慷慨和勇氣接待我們的朱代卡女子監獄，共同構思或大或小的新想法。在展出期間，聖座展館在國內外媒體上得到了廣泛的關注，全球報紙、雜誌、網路媒體、通訊社、電臺和電視臺共發表了超過500篇報導。開館前幾天，展館專門為國內外記者組織了7場導遊活動，每場25人參與。在展館開放的八個月裡，共有115家國內外媒體獲准參觀，主要來自意大利、巴西、中國、法國、德國、荷蘭、英國、西班牙和美國。

展望國際建築雙年展

在與藝術家卡泰蘭(Maurizio Cattelan)和監獄服刑人的合作下，《羅馬觀察報》的月刊《街頭觀察報》（副刊可線上流覽）特別出版了由服刑人員創造的內容。聖座展館還與多所國際大學合作，舉辦了以藝術與社會為主題的科學項目，這些項目成果將很快在網站www.dce.va上線。

第19屆威尼斯國際建築雙年展計劃於2025年5月10日至11月23日舉辦，聖座文化教育部已經開始與威尼斯市政府進行對話，以規劃聖座在雙年展中的長期臨在。

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