迎禧年，聖伯多祿廣場上啟用新郵局

為了迎接禧年，使用可持續生態材料建成的新郵局在聖伯多祿廣場上運作。這所郵局也為殘疾人士提供無障礙通道。

（梵蒂岡新聞網）在禧年來臨之際，位於聖伯多祿廣場上的新郵局要對外開放。12月19日上午，梵蒂岡城國政府主席貝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）樞機和意大利郵局總經理拉斯科（Giuseppe Lasco）為新郵局舉行落成典禮。這個新郵局由意大利郵局贈送，放置在廣場左側，取代了先前於2010年12月20日開始啟用的郵局。

一份相關的公告指出，新郵局是預制的，“專為快速安裝而製作”。地板模塊、建築物的承壓結構和家具“都是用木材製成，其思維是在各個階段：開始製造，生命週期，比如組裝、拆卸、再組裝，以及最後的處理，都最大限度地減少對環境的破壞”。新郵局“也為殘疾人士提供無障礙通道”。公告最後指出，通過這種方式，梵蒂岡郵局“具備現代設施，能充分回應那些希望購買郵票、寄信和使用其它服務的人的需求”。

出席新郵局揭幕典禮的人士中，也有梵蒂岡城國政府秘書長彼得里尼（Raffaella Petrini）修女和副秘書長普利西-阿利布蘭迪（Giuseppe Puglisi-Alibrandi）。

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