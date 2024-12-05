第七屆“梵蒂岡100座聖誕馬槽展”將於8日揭幕

125個來自世界各地的聖誕馬槽將在聖伯多祿廣場柱廊下展出。該展覽是“禧年即文化”活動的一部分，從本月8日開始，直至明年1月6日結束。

（梵蒂岡新聞網）2025禧年將於12月24日開始。第七屆“梵蒂岡100座聖誕馬槽”展將於8日下午4點在聖伯多祿廣場柱廊下舉行揭幕儀式。本次展覽匯集了世界各地藝術家製作的作品，他們在呈現耶穌誕生場景中表達出自己的創造力。展出的很多作品從2025聖年詔書的主題《望德不叫人蒙羞》得到啟發。這次展覽是“禧年即文化”項目的一部分。

聖誕馬槽展覽揭幕式向所有人開放。聖座福音傳播部代理部長、禧年籌備負責人菲西凱拉總主教為展覽揭幕，福音傳播部的一些成員、羅馬首都市政府的代表都將出席儀式。

今年的馬槽展將展出125個來自世界各地的聖誕馬槽，有法國的、波蘭的、聖馬力諾的、匈牙利的，捷克共和國的、美國的、巴西的，菲律賓的、委內瑞拉、德國的…… 還有台灣的。馬槽場景表現出藝術家的靈感和想像力，而且運用多種材料，例如和紙、絲綢、樹脂、聚苯乙烯、羊毛、椰子和香蕉纖維，以及玻璃。

“梵蒂岡100座聖誕馬槽”展將於12月8日下午4點開始，持續到明年元月6日。人們可在每天早上10點至晚上7點30分前去參觀，免費無需預定。12月24日和31日兩天，結束時間會提前至下午5點。

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