2024年聖誕子夜彌撒現場直播

（梵蒂岡新聞網）聽衆朋友好！聖誕節即將來臨，預祝大家聖誕快樂！我們誠摯邀請大家參與《梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網》即將直播的兩大盛事：一、《梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網》中文聖誕子夜彌撒；二、教宗方濟各開啟禧年聖門和聖誕子夜大禮彌撒。

12月24日北京時間午夜12點整，《梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網》將現場廣播中文聖誕子夜彌撒，使用的波長和頻率是：

31.20公尺，9610千赫

40.05公尺，7485千赫

《梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網》也將實況廣播教宗方濟各於12月24日羅馬時間晚上的禮儀，包括開啟禧年聖門，以及在聖伯多祿大殿主持的聖誕子夜大禮彌撒，有中文解說。當晚的禮儀於羅馬時間晚上6.30分開始，請您在12月25日北京時間早晨1點25分開始收聽。

請您關注Youtube,VaticanNews中文頻道：https://www.youtube.com/live/v1oslEZoy6Y

聽衆也可以通過互聯網收看禮儀慶典直播，登入梵蒂岡新聞網頁，查看詳情。網址是：www.vaticannews.va/zh或zht

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