梵蒂岡媒體推出音頻、視頻、播客，遠程也能參與禧年活動

在梵蒂岡新聞網53個語言的門戶網站上，每個信友都能參與禧年活動，收聽梵蒂岡電台的音頻，觀看梵蒂岡媒體的視頻。這所有內容都是為了在數字世界和靈性幅度之間搭建橋樑。

（梵蒂岡新聞網）12月24日耶穌聖誕節前夕守夜禮，教宗方濟各將開啟聖門，為希望禧年拉開帷幕。通過梵蒂岡的媒體系統，以及與世界各地廣播電視台、報章雜誌出版社和社交平台的協議，整個普世教會都能參與這項盛會。

同步參加

梵蒂岡新聞網整合了包括手語在內的53種語言。通過本新聞網的多媒體門戶網站，每個信友能通過梵蒂岡電台的音頻、梵蒂岡媒體的視頻，並藉由Youtube的合作，參加禧年的各項慶典和教宗活動。

通過唾手可得的全面報導，人們有機會同步參加或是隨時重溫2025禧年的主要活動，沉浸在真正的靈性旅途中，感受到信息、文化和歷史的富饒。

廣泛的服務

從開啟聖伯多祿大殿的聖門到聖年的閉幕，梵蒂岡新聞網在Youtube上將推出多項服務。現場直播功能讓數以百萬計的信眾能同心合意地祈禱，觀看高畫質的影像，同時有包括手語在內的多種語言旁白解說。

除了實況播送以外，本新聞網也會提供各式各樣的多媒體內容，以滿足大眾的各種需求。例如：在短視頻中回顧精彩片段，隨手即可分享出去；對見證人，以及教會和文化生活的重要人物進行獨家且深度的採訪，以省思禧年的意義和它在當代社會中的精神價值；以視頻和音頻的播客來陪伴觀眾探索聖年的各大主題，提出省思要點、信仰歷史和世界各地的朝聖見證。

在精神上關懷那些無法親赴羅馬的人

這段多媒體的旅途也可以經由梵蒂岡電台（Vatican Radio）和梵蒂岡新聞網（Vatican News）的應用程序來實現。這不僅能為那些無法親自前來羅馬的人提供精神上的關懷，而且有助於重新發現關於禧年和普世教會的宗教、歷史及文化遺產。所有內容都是為了在數字世界和靈性幅度搭建橋樑，讓信友和感興趣的人能感到積極參與一個基督信仰傳統根基深厚的活動。

本新聞網將在這段信仰、希望和普世共融的旅途上陪伴每一個人前行。

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