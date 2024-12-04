12月2日傍晚，聖伯多祿大殿舉行查驗聖門儀式，確定上次聖年結束時關閉的聖門的完整性，為開啟2025年禧年開聖門做準備。

(梵蒂岡新聞網)12月2日傍晚，聖伯多祿大殿舉行查驗聖門儀式，儀式由大殿總鐸甘貝蒂(Mauro Gambetti)樞機主持。在虔誠的祈禱聲中，在聖門十字架的下方，聖伯多祿工程處人員用錘子和鑿子打開一個缺口，取出裝有聖門鑰匙的方盒子。教宗方濟各12月24日晚上將用這把鑰匙隆重開啟聖伯多祿大殿的聖門。聖門的開啟標誌著2025年禧年的開始。

方盒子內的存放物件

從聖門內取出的方盒子，除了鑰匙之外，還有聖門的把手和關閉聖門的羊皮紙證書、四塊鍍金的方磚和一些徽章，其中有方濟各、本篤十六世和若望保祿二世牧職期間的徽章。這些保存在方盒子的文件和物品將呈交予教宗方濟各。

其它宗座大殿的查驗儀式

羅馬的另外三座宗座大殿也分別舉行聖門查驗儀式，時間是：拉特朗聖若望大殿12月3日，城外聖保祿大殿於12月5日舉行，聖母大殿則在12月6日舉行。

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