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2024.12.03 Xenodochia
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梵蒂岡
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羅馬在每次慶祝禧年期間接待貧困者

據消息來源稱，在每個聖年期間，羅馬成了吸引眾多朝聖者的信仰之都。羅馬當局和許多機構在任何時候都以各種方式為需要者提供幫助。

（梵蒂岡新聞網）每次慶祝禧年的機會上，當時的記載稱，有“大量”的朝聖者從世界各地來羅馬朝聖。只有最富裕的人能在旅店、旅社或者出租屋找到住宿處，這些對占絕大多數的窮人來說是負擔不起的。不僅是羅馬在舉行禧年之際建立了協助貧窮朝聖者的設施，之前的數個世紀，歐洲和聖地已有許多的醫療網絡。沿著朝聖路線，在隱修院內外有招待所和醫院，免費為窮人和朝聖者提供住宿。

在羅馬，接待活動是通過慈善機構進行的。在1300年第一個禧年後的3個世紀，接待機構已超過一百個。外國人還可以依靠自己國家的團體得到幫助，而患病的朝聖者可以受益於羅馬大型公立醫院的服務，比如薩西亞聖神醫院。

在每個禧年之前，羅馬當局都會採取措施，以保障城市能夠應對大量朝聖者的需求。需要準備大量的糧食和木材並及時運進來，但這並不總是能夠滿足需求，因為有時私人利益會損害商品價格和服務，為此，有關當局企圖通過法令和通知書來防止此類事情發生。湧入羅馬的人數如此之多，以至於那些願意支付住宿費的人也找不到地方，被迫露宿街頭。

除了安排接待朝聖者事務，羅馬當局也要保護羅馬公民，以免他們因禧年期間租金猛烈上漲而成為受害者。比如，教宗保祿三世在1549年頒布法令，禁止在1550年聖年期間加房租和驅趕房客。禧年中要免費款待朝聖者，也要為飢餓者提供食物。

如果有一個人融合了禧年的所有靈性意義，那他就是聖斐理伯內利（Filippo Neri）。他恢復了古老的到“羅馬七個聖堂朝聖”的習慣，這成為禧年朝聖的不可或缺的行程。

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2024 December 04, 14:52
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