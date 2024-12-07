與窮人同在音樂會在梵蒂岡舉行

與貧困者同在音樂會於本月7日在梵蒂岡保祿六世大廳演出，該活動將藝術之美和關懷聯合在一起。

（梵蒂岡新聞網）第五屆與貧困者同在音樂會於12月7日下午5點30分在梵蒂岡保祿六世大廳舉行，這是一場通過藝術的普世語言頌揚美和愛德的音樂之旅。本屆音樂會得到梵蒂岡城國政府、聖座愛德服務部、聖座文化教育部和羅馬宗座聖樂學院贊助。

6日，在聖座新聞室舉行了有關的介紹會，出席的人士中也有奧斯卡獲獎者、作曲家季默（Hans Zimmer）。他在介紹會上說：“能在梵蒂岡參加與窮人同在音樂會，我深感榮幸。這一活動展現出藝術和音樂能成為關懷和包容的強大工具。”

季默接著表示，“這不僅僅是一場音樂會，也是一個愛的行動、一個善待不幸的人的具體舉動。它邀請我們去省思是什麼將人類聯合在一起”。他解釋說，這一活動“將我們與嘉賓、我們最脆弱的弟兄姐妹聯繫起來”。“真正的財富是分享與給予的能力”。

當天出席介紹會的，也有作曲家兼藝術總監弗里西納（Marco Frisina）蒙席、大提琴家和作曲家郭蒂娜（Tina Guo），以及為窮人舉辦音樂會的發想者羅西（Riccardo Rossi）和文圖拉（Gualtiero Ventura）。季默指出，“我希望這個夜晚能激勵我們每個人以樂觀的態度展望未來。我們要記得，通過音樂和共情，我們能建設一個更公正和更有人情味的世界”。

7日傍晚的音樂會預計將有8千人參加，其中包括不同語言和宗教的3千位貧困者：他們是本次音樂會的嘉賓，得到聖座愛德服務部的邀請來參加音樂會。此外，每天幫助他們的許多義工協會也受邀參加。音樂會後，將給他們分發晚餐便當和其它慰問品。

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