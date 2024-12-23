比利時國王博杜安列真福品案程序啟動

繼教宗方濟各在比利時宣布後，聖座封聖部今年12月17日啟動程序，為比利時國王博杜安的列品案成立常規的歷史小組，以搜集並評估有關這位國王的檔案。

（梵蒂岡新聞網）比利時國王博杜安（Baudouin）列真福品和列聖品案的程序已經啟動。這位篤信天主教的君主從1951年起執政，直到1993年蒙主恩召為止。他曾於1992年為了拒絕簽署一道讓墮胎在他的國家合法化的法令，而退位36個小時，他的這個事蹟膾炙人口。教宗今年9月份在比利時牧靈訪問期間宣布了這位天主教君王的列品案將要啟動的消息。

聖座封聖部的公告

聖座封聖部12月21日發布公告，表明「聖座國務院通知封聖部依其職務推動並啟動上述列品案」。遵循這道命令，封聖部於「2024年12月17日啟動了預定的程序，成立一個常規歷史委員會，其成員包括在檔案研究和比利時歷史方面的傑出專家，以搜集並評估有關博杜安國王的檔案」。

在比利時宣布消息

教宗方濟各今年在比利時造訪了拉肯聖母堂地下層的王室墓穴。現任國王菲利普和王后馬蒂爾德在那裡迎接他。

聖座新聞室當天表示，教宗「讚揚博杜安國王的勇敢」，因為他選擇了「放棄自己的王位，以此拒絕簽署一項殺害人的法律」。「在人們為有害的法律開道的時刻」，教宗稱博杜安國王堪為表率。在那個場合上，教宗也期盼博杜安國王的「列真福品案能夠進行」。

隨後，教宗於9月29日在博杜安國王體育場舉行的彌撒結束之際正式宣布，他一回到羅馬就會啟動列品程序。教宗說：「願他作為有信仰的人的榜樣能光照執政者。我要求比利時主教們努力推進這個列品案。」

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